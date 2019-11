Política de Cookies

Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados no seu computador pelo seu navegador. Eles são usados para muitas coisas, como lembrar se você já visitou um local antes, de modo que você permaneça conectado - ou para nos ajudar a entender quantos visitantes o site chega cada mês. Eles contêm informações sobre o uso de seu computador, mas não incluem informações pessoais sobre você (eles não armazenam seu nome, por exemplo).

Essa política explica como os cookies são usados nos sites do Motorsport.com em geral. A seguir, você poderá ver como controlar os cookies que podem ser usados neste site (não serão utilizados em todos os locais).

Sobre a política de Cookies

Esta Política de Cookies aplica-se a todos os nossos sites e nossas aplicações móveis ("o site").

Nesta Política de Cookies, quando nos referirmos a qualquer um dos nossos sites, queremos dizer qualquer site ou aplicativo móvel operado ou em nome do Motorsport.com, independentemente de como você acessa a rede. Esta Política de Cookies faz parte e está incorporada na nossa Política de Privacidade do Site.

Ao acessar o site, você concorda que esta Política de Cookies será aplicada sempre que você acessar o Motorsport.com de qualquer dispositivo.

Quaisquer alterações nesta política serão publicadas aqui. Nos reservamos o direito de alterar esta Política de Cookies de tempos em tempos, e tais mudanças entrarão em vigor assim que postadas. Seu uso no site constitui na concordância com todas essas alterações.

Nosso uso de cookies

Nós podemos coletar informações automaticamente quando você visita o site usando cookies. Os cookies nos permitem identificar o computador e descobrir detalhes sobre a sua última visita. Você pode escolher, a seguir, não permitir o uso de cookies. Se fizer isso, não podemos garantir que sua experiência com o site vai ser tão boa como se você permitisse os cookies.

As informações coletadas por cookies não irão identificá-lo pessoalmente. Estas informações incluem informações gerais sobre as configurações do computador, sua conexão com a Internet, sistema operacional e plataforma, endereço IP, seus padrões de navegação e momentos de navegação na web.

A maioria dos navegadores de internet aceita cookies automaticamente, mas você pode mudar as configurações do seu navegador para apagar os cookies ou impedir a aceitação automática, se preferir.

Esses links explicarão como você pode controlar os cookies através de seu navegador. Lembre-se que se você desativar os cookies em seu navegador, essas configurações irão se aplicar a todos os sites, não apenas este.

Internet Explorer http://support.microsoft.com/ (esta página contém links para mais informações e para diferentes versões do IE - a versão móvel está em http://www.microsoft.com/).

Chrome http://support.google.com/

Safari https://support.apple.com/ (ou http://support.apple.com/ para versões móveis)

Firefox http://support.mozilla.org/

Blackberries https://us.blackberry.com/

Android https://www.google.com/

Tipos de cookies que podem ser utilizados durante a sua visita ao site:

Os seguintes tipos de cookies são utilizados neste local. Nós não listamos cada cookie único usado pelo nome, e sim os tipos de cookie. Vamos falar sobre como você pode controlar o uso.

1. Cookies Personalização

Esses cookies são utilizados para reconhecer visitantes repetidos no site e juntar com outras informações que temos para tentar gravar informações de navegação específicas (isto é, sobre a maneira de chegar ao site, páginas visitadas, opções selecionadas, as informações inseridas e o caminho que você tomar por meio do site). Eles são usados para recomendar conteúdo. Vemos o que você pode ficar interessado com base no que você olhou antes.

2. Os cookies do Google Analytics

Esses 'cookies' monitoram como os visitantes se movem no site e como podem ser alcançados. Isso é usado para que possamos ver números totais. Principalmente sobre quais tipos de conteúdo que os usuários estão acessando mais, por exemplo.

Você pode optar por estes se você quer:

Google Analytics http://www.google.com/

http://www.google.com/ CrazyEgg https://www.crazyegg.com/

https://www.crazyegg.com/ Yandex Metrika https://legal.yandex.com//

3. Cookie de serviços de terceiros

Compartilhamentos, vídeos e outros serviços que oferecemos são executados por outras empresas. Essas empresas podem cair cookies no seu computador quando você usá-los em nosso site ou se você já estiver conectado a eles.

Aqui está uma lista de lugares onde você pode descobrir mais sobre os serviços específicos que podemos usar e seu uso de cookies:

4. Nossos próprios cookies de veiculação, de anúncios e de gestão

Nós vendemos espaço em alguns de nossos sites para anunciantes - que pagam pelo conteúdo que você desfrutar gratuitamente.

Como parte disso, nós usamos vários serviços para nos ajudar a entender o que os anunciantes querem e o que você pode estar interessado. Estes cookies armazenam informações sobre o seu computador. Eles não detêm informações pessoais sobre você (ou seja, não estão ligados a você como um indivíduo). Porém, eles podem manter um registro de que outros sites você visitou – para, por exemplo, te mostrarmos um anúncio de carro se você já visitou um site de automobilismo.

Estes são os serviços que usamos e o modo como você pode controlar esses cookies. Por favor, note que se você desligar estes cookies de publicidade não significa que você não verá mais publicidades. Elas apenas não estarão adaptadas aos seus interesses.

Acudeo / Tremor (publicidade em vídeo) http://www.tremorvideo.com/

Doubleclick (publicidade) http://www.google.com/

Google Adsense (parceiro ad) https://support.google.com/

Rubicon (parceiro ad) http://www.rubiconproject.com/

Teads http://www.ebz.io/

5. Outros gerenciamentos de anúncios

Os anúncios no site são fornecidos por outras organizações. Nossos parceiros de publicidade irão servir anúncios que acreditem que são mais propensos a ser de seu interesse, com base em informações sobre a suas visitas ao site e em outros sites. A fim de fazer isso, o nosso parceiro de publicidade pode precisar dos cookies do seu computador. Estes 'cookies' detêm informações sobre o computador - eles não possuem informações pessoais sobre você (ou seja, não estão ligados a você como um indivíduo).

Por favor note que desligar cookies de publicidade não significa que você não irá ver quaisquer publicidades. Elas apenas não estarão adaptadas aos seus interesses.

6. Cookies de gerenciamento do site

Estes são utilizados para manter a sua identidade ou sessão no site. Por exemplo, onde os nossos sites utilizam mais de um servidor, usamos um cookie para garantir que você não tenha informações enviadas por um servidor específico (caso contrário, você pode entrar ou sair inesperadamente). Podemos usar cookies semelhantes quando você votar em enquetes de opinião para garantir que você só possa votar uma vez, e também para garantir que você possa usar as nossas funcionalidades, comentando quando não está logado (ou para garantir que você não veja os comentários que você tenha relatado como abusivos, por exemplo, ou não votar em comentários como positivos/negativos mais de uma vez).

Esses 'cookies' não podem ser desligados individualmente, mas você pode alterar a configuração para recusar todos os cookies (ver acima) se você não quiser aceitá-las seu navegador.