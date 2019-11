Termos de uso para membros

Este é um acordo entre o Motorsport.com ("Motorsport.com") e você. O que vamos nos referir a após este como o "Acordo" inclui este documento intitulado "Acordo Motorsport.com Member" e também quaisquer políticas, diretrizes e alterações que podem ser incorporados a este “Contrato Membro” Motorsport.com ou apresentado a você de vez em quando . Este Acordo descreve os termos e condições em que o Motorsport.com oferece-lhe a participação no envio de vídeo da Motorsport.com e serviços de associação (o "Programa Membership Motorsport.com", conforme descrito abaixo). "Você" (e "Seu", conforme o caso), a pessoa ou entidade identificada no formulário de inscrição apresentado.

POR FAVOR, LEIA ESTE ACORDO COM CUIDADO. Este acordo estabelece os termos e condições legalmente vinculativos por sua participação no Programa Membership Motorsport.com. Ao se registrar, clicando em "Eu concordo" ou de outra forma participar do Programa Membership Motorsport.com, você representa ao Motorsport.com que você tem pelo menos 18 (dezoito) anos de idade ou de outra forma capaz de entrar em e realizar acordos legais, e que você concorda em se comprometer com os seguintes termos e condições. Se você se registrar em nome de uma empresa, você representa para Motorsport.com que você tem a autoridade para obrigar que as empresas e sua aceitação do presente acordo serão tratadas como aceitação por esse negócio. Nesse caso, "Você" e "Seu" irá se referir a que os negócios no presente Acordo. Se você não aceitar este acordo na íntegra, por favor, não se registre ou participar do Programa Membership Motorsport.com.

Com isso em mente, você concorda e reconhece o seguinte:

1. Motorsport.com

O Motorsport.com desenvolve e mantém uma rede de incluindo, mas não limitado a, os criadores de conteúdo de vídeo, fotos, artigos e comentários no automobilismo, automóvel e de áreas afins.

2. O Programa Motorsport.com Membership

O Programa Membership Motorsport.com permite-lhe participar, usar e / ou obter acesso aos produtos Motorsport.com com uma conta gratuita.

A conta gratuita permite a você o seguinte: Participação como um criador de conteúdo, através da criação e apresentação de vídeo e outros conteúdos no Motorsport.com. Depois disso, nós nos referimos a qualquer um que participa dessa maneira, como um "Provedor de Conteúdo"; Participação como membro do Motorsport.com, através da apresentação de comentários, comunicar com outros membros Motorsport.com Programa Membership e compartilhar ou enviar outras informações (nos referimos a qualquer um que participa desta forma como um "membro da Comunidade"); O acesso a determinadas aplicações Motorsport.com, software e serviços relacionados; e; O acesso ao julgamento recursos, produtos e serviços ("Características julgamento").

Qualquer um que fornece conteúdo para o Motorsport.com é um "Provedor de Conteúdo" e seu uso ou acesso a determinados recursos do Programa Membership Motorsport.com pode exigir o seu acordo com e aceito os termos e condições adicionais. Se houver um conflito entre este Acordo e quaisquer termos e condições de utilização postada para um recurso específico adicionais, esses termos e condições adicionais terão precedência em relação ao seu uso ou acesso a esse recurso.

3. Registro

Para participar você deve se registrar online com Motorsport.com no site Motorsport.com e criar uma conta única, protegido por senha ("Conta"). Você será responsável pela guarda de sua senha. Você também assume total responsabilidade por todas as ações sob sua senha e conta, autorizados por você ou não. Você é responsável por manter a sua conta atual e informações. Você reconhece e concorda que Motorsport.com terá nenhuma responsabilidade, direta ou indiretamente, por falha na entrega de avisos que resultam de informações da Conta impreciso.

4. Políticas

Sua participação está sujeita a todas as especificação diretrizes, normas e políticas aplicáveis que o Motorsport.com pode fornecer de tempos em tempos. Estes incluem, mas não estão limitados à Política de Direitos Autorais (https://motorsport.com/), a política de privacidade (https://motorsport.com/) e quaisquer diretrizes de especificação (em conjunto , as "Políticas"). Você concorda em cumprir com as Políticas para permitir que, conforme o caso, a entrega adequada, display, rastreamento e relatórios de ações relacionadas ao Programa Membership Motorsport.com.

5. As alterações

Motorsport.com, a qualquer momento e de tempos em tempos, pode modificar este Acordo e as Políticas, ou pode modificar, suspender ou descontinuar, temporariamente ou permanentemente, o Programa Membership Motorsport.com (ou qualquer parte deles). Alterações ao presente acordo e Políticas serão postadas no site Motorsport.com ou feita em conformidade com todas as exigências de notificação previstas neste Acordo. As alterações ao Programa Membership Motorsport.com serão eficazes após a publicação no site Motorsport.com. Você concorda que Motorsport.com não será responsável perante si ou qualquer terceira parte por qualquer modificação, suspensão ou encerramento do presente Acordo, as políticas, ou o Programa Membership Motorsport.com. Ao continuar a participar após Motorsport.com postar qualquer tipo de modificação ou fornecido quaisquer avisos necessários, você concorda em se comprometer com as modificações. Por favor, leia este acordo e as Políticas regularmente, de modo que você será informado de quaisquer modificações. Se qualquer modificação não é aceitável para você, seu único recurso é a cessar Participação.

6. Participação

Para permanecer elegível para participação, Você deve estar sempre em conformidade com os termos e condições deste Contrato e todas as políticas. O Motorsport.com reserva-se o direito de recusar a participação de qualquer candidato ou participante, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério.

Se você se registrar para participar você pode se comunicar com Motorsport.com e outros titulares de contas, postar ou publicar comentários ou funcionalidades de classificação de conteúdo em relação a fotografia do Programa Membership Motorsport.com em vídeo e, produtos Motorsport.com ou, como pode ser disponibilizado a critério do Motorsport.com completo, um grupo de discussão, área de webcam chat, quadro de avisos, área de feedback, grupo de notícias, a funcionalidade de e-mail ou outro recurso de comunicação "Observações". Você é o único responsável por todos os Estados-Comentários. Você transmite ou submete-se ao Motorsport.com por meio do Programa Membership Motorsport.com, seja criado por ou para você, incluindo mas não limitado a sites e conteúdos acessíveis a partir de tais Membros. Motorsport.com se isenta de qualquer responsabilidade em relação aos seus membros. Como mais plenamente estabelecido na Seção 15 ("Representações e Garantias"), você não pode apresentar as comentários que contenham qualquer conotação sexual, pornográfico, violando, conteúdo violento ou ilegais relacionadas com o ódio.

Você é o único responsável por todo o conteúdo de vídeo que você transmitir ou enviar para o Motorsport.com, seja criado por ou para você, incluindo mas não limitado a gráficos, música, som, imagens, arquivos, fotos, animação, arte, texto, dados, informações , mensagens, links de hipertexto, scripts ou outros materiais (coletivamente, "Conteúdo de Vídeo"). O Motorsport.com se isenta de qualquer responsabilidade em relação a seu conteúdo de vídeo. Como mais plenamente estabelecido na Seção 15 ("Representações e Garantias"), você não pode apresentar conteúdo de vídeo que contém qualquer conteúdo pornográfico, violando, conteúdo violento ou ilegais relacionadas com o ódio.

Você concorda e aceita que Motorsport.com poderá, a seu exclusivo critério e sem responsabilidade:

Rejeitar, suspender o acesso ou remover qualquer um dos seus conteúdos de vídeo no Motorsport.com, a qualquer momento que o Motorsport.com julgar, a seu exclusivo critério, impróprias para o Motorsport.com;

Modificar quaisquer metadados você apresentar com seu conteúdo de vídeo, incluindo, sem limitação as tags meta, classificação etária, linguagem descritiva, termos de pesquisa, categoria e modificadores de palavras-chave.

Em conexão com a comercialização, distribuição e fornecimento do Programa Membership do Motorsport.com como aqui contemplado, você permite o Motorsport.com, conforme descrito na Seção 10, para:

ser hospedeiro, índice e cache do seu conteúdo de vídeo;

marcar seu conteúdo de vídeo com informações que serão utilizadas por Motorsport.com a identidade como seu conteúdo de vídeo; e

se engajar em tais ações adicionais sobre seu conteúdo de vídeo que possam ser necessárias ou apropriadas a fim de efetuar os efeitos do Programa Membership Motorsport.com.

Durante a vigência deste contrato, você pode solicitar que Motorsport.com remova qualquer ou todo o seu conteúdo de vídeo do Motorsport.com. No entanto, você reconhece e concorda que o Motorsport.com não terá qualquer obrigação para tentar remover a partir de qualquer distribuição de seu conteúdo de vídeo que é de outra maneira acessível ao público através da Internet ou outro meio de acesso público.

No caso em que o Motorsport.com não consiga remover de imediato o conteúdo solicitado de vídeo de Motorsport.com após seu pedido de remoção, o Motorsport.com não será responsável por quaisquer danos ou encargos de qualquer natureza, em um montante superior a dez dólares (US$ 10). Para que não restem dúvidas, a Licença Creative Commons BY-NC-ND (definida abaixo) que concedida na Seção 9 (g) ("Provedores de conteúdo: Seu irrevogável licença de distribuição não-comercial"), que aqui permanecerá em vigor para este único propósito.

Você concorda e aceita que o Motorsport.com, a pedido dos fornecedores de conteúdos aplicáveis ou a seu exclusivo critério, poderá adicionar ou remover do Motorsport.com todo ou qualquer conteúdo de vídeo a qualquer momento.

Você concorda que não irá:

Usar ou lançar qualquer sistema automatizado, incluindo, sem limitação, "robôs", "spiders" ou "leitores offline" para gerar vistas artificiais de conteúdo de vídeo, ou qualquer outro acessar o site Motorsport.com de uma maneira que enviar mais solicitações para o servidores Motorsport.com em um determinado período de tempo do que um ser humano pode responder no mesmo período através de um navegador convencional on-line web;

Modificar os códigos de especificações, de tecnologia ou de aplicação, a menos que expressamente autorizado por escrito pela Motorsport.com.

Algumas funcionalidades experimentais podem ser disponibilizados em apenas uma base, que será marcado como tal. O uso das características julgamento está por sua própria conta e risco. Todas as informações relativas às características julgamento serão tratadas como "confidenciais", em conformidade com o Artigo 14 ("Informações Confidenciais").

7. A participação em seu próprio risco

Sua participação é por sua conta e risco. Embora o Programa Membership Motorsport.com permita que os usuários se conectem e compartilhem conteúdo de vídeo e de membros uns com os outros e com os usuários finais ou espectadores, o Motorsport.com não tem responsabilidade de controlar ou monitorar qualquer informação ou intercâmbios entre ou entre os usuários. O Motorsport.com não controla o conteúdo do vídeo e de membros disponibilizados através do Motorsport.com. Algumas pessoas podem achar conteúdo de vídeo e de membros censuráveis, inadequados ou ofensivos. O Motorsport.com não controla nem garante, nem é responsável pela verdade, a precisão, a propriedade, a integralidade, a integridade, a segurança, pontualidade, qualidade, adequação, legalidade ou aplicabilidade de qualquer conteúdo de vídeo e de Membros. O Motorsport.com não assume nenhuma responsabilidade por monitorar qualquer conteúdo de vídeo e de membros ou conduta durante a participação. Se o Motorsport.com escolhe, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, monitorar (no todo ou em parte) de conteúdo de vídeo e de Membros ou realizar durante a participação, o Motorsport.com assume, no entanto, não é responsável pelo conteúdo de vídeo e de Membros, nenhuma obrigação de modificar ou remover qualquer conteúdo de vídeo e de Membros e não é responsável pela conduta durante a participação. Você concorda que Motorsport.com não tem qualquer responsabilidade ou obrigação pela exclusão ou falha no armazenamento, manter ou transmitir qualquer conteúdo de vídeo e de Membros.

8. Privacidade

A participação é regida pela Política de Privacidade Motorsport.com localizada em https://motorsport.com/, que está incorporada a este Contrato por referência. Além disso, ao participar, você entende que quando você vir ou interagir com o Motorsport.com e os recursos do Programa Membership Motorsport.com, o Motorsport.com pode recolher (e você pode fornecer ao Motorsport.com) informações que são específicas de como você acessa e usa da Internet, bem como a forma como você ver e / ou interagir com o Motorsport.com ("Information Access"). Acesso a Informações podem incluir, mas não estão limitados a, um endereço IP, o site de um usuário estiver logado, a localização geográfica do endereço IP que o usuário está usando para acessar a Internet, o tipo de browser utilizado, quais e quantas páginas foram visualizadas pelo usuário, termos de pesquisa utilizados, referência / saída páginas, tipo de plataforma e de informação de data / hora. Esta informação é anônima e não identifica pessoalmente um usuário. Acesso a Informações podem ser compartilhadas com fornecedores de Motorsport.com de serviços de terceiros, afiliados, parceiros comerciais, patrocinadores, anunciantes, colaboradores, clientes e parceiros de distribuição.

9. Direitos de Propriedade e Licenças

(A) Direitos de propriedade do Motorsport.com. O Motorsport.com e seus licenciadores detêm todos os direitos, títulos e interesses, incluindo, sem limitação, todos os direitos de propriedade intelectual em todo o mundo em Motorsport.com e do Programa Membership Motorsport.com, e todos esses direitos a todos os trabalhos derivados ou aumentos de, em e, ou referentes ao Motorsport.com e o Programa Membership Motorsport.com. Ao firmar este Contrato ou por sua participação, você não vai adquirir qualquer propriedade intelectual ou direitos semelhantes em Motorsport.com, o Programa Membership Motorsport.com ou produtos e serviços relacionados. Você concorda que não irá (I) remover, alterar ou ocultar os direitos autorais, marcas registradas, marcas de serviço ou outros direitos de propriedade incorporadas ou que acompanha o Motorsport.com, o Programa Membership Motorsport.com ou produtos e serviços relacionados; ou (II) usar o nome, logotipo da marca, nomes comerciais da Motorsport.com ou marcas de serviço, exceto se expressamente permitido no presente Acordo sem o consentimento prévio por escrito da Motorsport.com.

(B) Os seus direitos de propriedade. Sem prejuízo das licenças estará concedendo neste Acordo, você retém todos os direitos, títulos e interesses, incluindo, sem limitação, todos os direitos de propriedade intelectual em todo o mundo, e para seu conteúdo de vídeo que é submetido, publicado ou exibido por você no ou através Motorsport.com e do Programa Membership Motorsport.com. Motorsport.com não adquire qualquer direito, título ou interesse em ou para a conteúdo de vídeo, exceto conforme previsto. Todos os direitos não concedidos por Você aqui são considerados retidos por Você. Como descrito mais detalhadamente na Seção 12 ("Prazo e Rescisão"), você tem o direito de denunciar o presente Acordo e revogar determinadas licenças estará concedendo no presente Acordo, no que diz respeito a todos os conteúdos de vídeo que fornecem ou em matéria de obras particulares Você fornecem . Se você optar por revogar qualquer uma das licenças revogáveis, Motorsport.com envidará esforços comercialmente razoáveis para remover seu conteúdo de vídeo a partir do site Motorsport.com razoavelmente prontamente após o recebimento de sua notificação de revogação. Você reconhece que está ciente de que Motorsport.com tem limitado a capacidade prática para controlar ou monitorar eventual violação dos seus direitos de propriedade intelectual de outras partes e que Motorsport.com não assume nenhuma responsabilidade para o controle ou monitoramento de tais direitos de propriedade intelectual. Além disso, Motorsport.com não é responsável por impor a sua propriedade intelectual ou para processar ou tomar outras medidas legais contra os infractores que não conseguem deixar de usar seu conteúdo de vídeo sobre a revogação. Você ou um terceiro por ele, conforme o caso, é responsável por proteger seus direitos de propriedade intelectual. Motorsport.com poderá, a seu critério, optar por ajudá-lo em conexão com a proteção ou fazer valer os seus direitos de propriedade intelectual em uma instância particular; nesse caso, isso não significa que Motorsport.com tem a obrigação de fazê-lo em qualquer outra instância e isso não significa que Motorsport.com tem a obrigação de proteger de forma eficaz ou fazer valer seus direitos de propriedade intelectual.

(C) Licença de Marcas da Motorsport.com a Você. Durante a vigência do presente Acordo, e sujeito à sua conformidade com os termos e condições deste Contrato, você terá o direito de usar os nomes comerciais, marcas, logotipos e denominações ou associado com a Rede Motorsport.com (o "Motorsport .com Marcas ") apenas para fins de identificação Motorsport.com e exclusivamente em conexão com suas atividades permitidas ao abrigo deste Acordo. Você concorda que as marcas Motorsport.com e todos goodwill associado são e continuarão sendo de propriedade exclusiva da Motorsport.com, que qualquer ágio gerado como resultado de seu uso licenciado do Motorsport.com Marcas pertence exclusivamente a Motorsport.com e inures exclusivamente para o benefício da Motorsport.com, e que seu uso de Motorsport.com Marcas está sujeito ao controle de Motorsport.com da qualidade de quaisquer produtos ou serviços em relação às quais Você pode ser autorizado a utilizar Motorsport.com Marks.

(D) A sua Membro Comentários Licença para Motorsport.com. Ao fazer o upload, submetendo, e-mail, publicar, publicar ou transmitir quaisquer comentários dos membros, você decide conceder (ou garante que o proprietário de tais direitos tenha concedido) Motorsport.com em todo o mundo, e não exclusiva, sublicenciável royalty-free, um transferível , direito e licença para utilizar, reproduzir, modificar, adaptar, criar obras derivadas, executar, exibir, distribuir, publicar e transmitir esses Membro Comentários em qualquer forma, meio ou tecnologia atualmente conhecida ou posteriormente desenvolvida perpétuo e irrevogável. Você garante que qualquer membro Comentários Você submete não infringem quaisquer direitos, incluindo os direitos de propriedade intelectual, de todas as outras partes. Além disso, garante que todos os chamados direitos morais dos Estados comentário foi dispensada.

(E) Seu revogável limitada a Motorsport.com. A fim de permitir Motorsport.com para deixar seu conteúdo de vídeo on Motorsport.com, você decide conceder (ou garante que o proprietário de tais direitos tenha concedido) para Motorsport.com uma licença mundial, revogável, não exclusiva, sublicenciável e transferível, direito e licença para utilizar, reproduzir, modificar e adaptar, trecho, publicar, transmitir, executar publicamente, exibir, de referência, loja, de acolhimento, de índice e cache, em qualquer forma, meio ou tecnologia conhecida ou desenvolvida posteriormente limitado, qualquer Conteúdo de Vídeo , de Membros, ou materiais que você enviar para Motorsport.com, no todo ou em parte, seja criado por ou para você, por qualquer método, em toda e qualquer mídia e através de qualquer canal de distribuição de mídia, seja atualmente existente ou a ser desenvolvida. Você entende que seu revogável licença limitada a Motorsport.com inclui sua concessão a Motorsport.com do direito de criar, exibir e distribuir (conforme definido mais plenamente na frase anterior) um trabalho derivado com base em seu conteúdo de vídeo, que trabalho derivado é constituída quer unicamente de seu conteúdo de vídeo como adaptado para incluir software de computadores da Motorsport.com, a identidade Sua apresentação como seu conteúdo de vídeo, e para efetuar as funções relacionadas ou para incluir seu conteúdo de vídeo como parte de um projeto de compilação para a transmissão na Motorsport.com ou através de uma filial. (Após isso, referem-se ao trabalho derivado acima mencionado como "Seu Motorsport.com modificação de conteúdo de vídeo"). Direitos da Motorsport.com, em relação ao seu Motorsport.com modificação de conteúdo de vídeo, estão limitados aos seus direitos previstos no presente acordo, e Motorsport.com expressamente renuncia e isenta, no que diz respeito a você, quaisquer outros direitos que de outra forma poderiam manter a sua Motorsport.com modificação de conteúdo de vídeo sob a lei de direitos autorais. Como descrito mais detalhadamente na Seção 12 ("Prazo e Rescisão"), esta licença será encerrada: (i) com relação a qualquer conteúdo de vídeo que você tenha solicitado ser removidos de acordo com a Seção 6 ("Participação"); e (ii) após a rescisão do Contrato de acordo com o Artigo 12 ("Prazo e Rescisão").

(F) Seu Revocable Licença de Distribuição Comercial para Motorsport.com. A fim de permitir Motorsport.com para distribuir seus Motorsport.com modificação de conteúdo de vídeo on Motorsport.com ou de suas filiadas, você decide conceder (ou garante que o proprietário de tais direitos tenha concedido) para Motorsport.com um direito limitado, revogável para utilizar, reproduzir, executar publicamente, distribuir, adaptar, e exibir seu Motorsport.com modificação de conteúdo de vídeo para fins contempladas por este Acordo e se envolver em quaisquer outras acções relacionadas com e em conexão com seu conteúdo de vídeo como pode ser necessário ou apropriado, a fim para efetuar os efeitos do Motorsport.com.

(G) A sua irrevogável licença de distribuição não-comercial. Você concede (ou garante que o proprietário de tais direitos tenha concedido) a quaisquer pessoas ou entidades que querem usar seu Motorsport.com modificação de conteúdo de vídeo de uma maneira não destinados à vantagem comercial ou compensação monetária privada, o direito de usar, reproduzir, executar publicamente, distribuir e exibir seu Motorsport.com modificação de conteúdo de vídeo para fins não comerciais, em conformidade com os termos e condições dos Creative Commons "Attribution-Share Alike 2.5" licença localizados em http://creativecommons.org/ (o "Creative Commons BY-NC-ND Licença"). Na medida em que o Motorsport.com detém quaisquer direitos sobre seu Motorsport.com modificação de conteúdo de vídeo em conformidade com a Seção 9 (e) do presente Acordo, Motorsport.com também concede os direitos previstos no presente número a essas pessoas ou entidades nos termos do Creative Commons BY- NC-ND License.

(H) as suas informações. Você autoriza Motorsport.com de usar, conforme aplicável para a sua participação, seu conteúdo de vídeo, nome, imagem, marcas comerciais, marcas de serviço, nomes comerciais, logotipos proprietários, nomes de domínio, estatísticas de uso e qualquer outra fonte de negócios ou identificadores (coletivamente, "Your Informação ") nas apresentações, como um recurso em Motorsport.com, publicidade e marketing materiais, comunicados de imprensa, listas de clientes e relatórios financeiros, em conexão com o marketing, publicidade, distribuição de Motorsport.com e disposição do Programa Membership Motorsport.com. Você também concede Motorsport.com uma licença não-exclusiva para indexar e armazenar em cache as suas informações e qualquer parte dele, por meios manuais ou automáticos (inclusive com as aranhas de teia e crawlers), para efeitos de promoção, instalação e melhoria Motorsport.com ea Motorsport .com Programa Membership e por solicitar outros distribuidores, editores, criadores e anunciantes de usar Motorsport.com e Participe. Você reconhece e concorda: (i) que você entenda que você pode fornecer, e Motorsport.com pode coletar, suas informações durante a sua participação; e (ii) de que suas informações podem ser compartilhadas com afiliados da Motorsport.com, parceiros comerciais, patrocinadores, anunciantes, colaboradores, clientes e parceiros de distribuição.

(I) no endosso; Nenhuma publicidade. A Motorsport.com não endossa, verificar, avalia ou garante qualquer informação ou conteúdo de vídeo ou Membro Comentários fornecidos pelos usuários, incluindo você, e nada deve ser considerado como um endosso, verificação ou garantia de qualquer conteúdo ou informações ou fotografias ou vídeo de Membros . Você não deve criar ou distribuir informações, incluindo, mas sem limitação, anúncios, comunicados de imprensa ou outros materiais de marketing, ou incluir links para sites que oferecem tais informações, (i) que contenham ou sugerindo um endosso por Motorsport.com de você ou seu vídeo conteúdo ou de Membros; ou (ii) relativas a este acordo, sem a análise prévia e aprovação por escrito da Motorsport.com. Não obstante o acima, você pode divulgar com precisão e descrever sua participação e seu conteúdo de vídeo ou de Membros (por exemplo, descrever e promover o seu conteúdo de vídeo em seu blog ou em e-mails).

(J) os Direitos Reservados. Você não vai tentar modificar, preparar trabalhos derivados, traduzir, adaptar, modificar, descompilar, desmontar ou fazer engenharia reversa de qualquer especificação, tecnologia, aplicações ou programas de software fornecido ou disponibilizado a Você ou utilizados por Motorsport.com em conexão com a Motorsport .com Programa Membership de forma alguma, a menos que expressamente autorizado por escrito pela Motorsport.com. Motorsport.com pode modificar o formato e aparência de Motorsport.com Programa Membership de vez em quando. Excluindo seu conteúdo de vídeo, Você concorda em ceder e decide fazer atribuir a Motorsport.com e seus licenciadores (conforme o caso) todos os direitos, títulos e interesses e para qualquer parte do Programa Membership Motorsport.com que Você pode ter ou adquirir, durante sua participação . Você garante que todos os chamados direitos morais que possa ter em Motorsport.com ou Motorsport.com Programa Membership Ficam dispensadas. Você não vai apagar, remover, ocultar ou de qualquer forma alterar a direitos autorais, marcas, licenças ou outros direitos de propriedade afixados ou contidos em Motorsport.com ou Motorsport.com Programa Membership. Todos os direitos não expressamente concedidos neste documento são consideradas retido.

10. Conteúdo Adulto

Você não vai usar Motorsport.com ou Motorsport.com Programa Membership para qualquer finalidade ou de qualquer maneira para exibir, publicar ou divulgar qualquer material sexual, pornográfico ou erótico explícito, gráfico nem fazer upload, e-mail, postar, publicar, distribuir, transmitir, enviar ou disponibilizar através Motorsport.com ou Motorsport.com Programa Membership qualquer conteúdo do vídeo ou de Membros, que é de natureza explícita, gráfico sexual, pornográfico ou erótico ("Conteúdo Adulto"). Exemplos de conteúdo que Motorsport.com, a seu exclusivo critério, considere Conteúdo Adulto incluem, mas não estão limitados ao material que é pornográfico, obsceno, indecente ou profano em seu uso da linguagem sexual ou descrição ou representações de atos sexuais. Se Motorsport.com encontra conteúdo de vídeo que ele determina, a seu exclusivo critério, contém conteúdo adulto, Motorsport.com pode, sem aviso prévio, remover ou bloquear o acesso a esse conteúdo de vídeo. Motorsport.com reserva-se o direito de suspender ou cancelar a qualquer momento e sem aviso Sua Conta, que Motorsport.com, a seu exclusivo critério, determina que seja em violação desta Seção. Motorsport.com tomará todas as medidas apropriadas, com conteúdo de vídeo que Motorsport.com acredita viola as leis aplicáveis, incluindo a cooperação com qualquer investigação policial. Se você ver o conteúdo que você acredita que é de conteúdo adulto ou é uma violação da lei ou nesta seção, você deve entrar em contato imediatamente Motorsport.com.

11. Violação de Direitos Autorais

Você não vai usar Motorsport.com ou Motorsport.com Programa Membership para qualquer finalidade ou de qualquer forma que viola os direitos autorais de terceiros, nem vai fazer upload, e-mail, postar, publicar, distribuir, transmitir, enviar ou disponibilizar por meio de Motorsport.com ou Motorsport.com Programa Membership qualquer conteúdo, que viola os trabalhos com direitos autorais ou que viole os direitos de propriedade intelectual de terceiros. De acordo com o Digital Millennium Copyright Act de 1998 ("DMCA") (cujo texto pode ser encontrado no site os EUA Copyright Office em http://lcweb.loc.gov/), é Motorsport A política do .com para responder a avisos de qualquer real ou suposta violação que são relatados para "Designada Agente de Direitos Autorais" da Motorsport.com e que cumprem o DMCA. É política da Motorsport.com para encerrar as contas de usuários de infratores reincidentes ou de usuários repetidamente acusados de violação, em circunstâncias adequadas. Se você acredita que um trabalho foi copiado de uma forma que constitua violação de direitos autorais, você deve enviar um aviso de violação ao Designada Agente de Direitos Autorais da Motorsport.com, em conformidade com a Política de Direitos Autorais da Motorsport.com (https://motorsport.com/), aqui incorporado, no endereço indicado na Política de Direitos Autorais da Motorsport.com.

12. Prazo e Rescisão

(A) Rescisão. Motorsport.com poderá rescindir imediatamente o presente Acordo, ou cancelar o Programa Membership Motorsport.com, por qualquer motivo, a qualquer momento. Você pode rescindir este contrato a qualquer momento, desativando sua conta ou o fornecimento de aviso para Motorsport.com conforme estabelecido na Seção 13 ("Notificações").

(B) Efeito da rescisão.

Geral. Em caso de rescisão ou expiração deste Acordo, seu direito de participar será automaticamente rescindido. Em caso de rescisão, a sua conta será desativada e você não pode ter acesso a sua conta ou quaisquer arquivos ou outros conteúdos contidos em sua conta, embora cópias residuais de informações podem permanecer no sistema Motorsport.com Programa Membership. Em caso de rescisão: (i) todas as licenças concedidas a Você abaixo cessará imediatamente; e (ii) Você será prontamente destruir todas as cópias de produtos Motorsport.com em sua posse ou controle. Após o término, Motorsport.com podem continuar a utilizar quaisquer análises de usuários coletadas seguir para (incluindo arquivamento) fins exclusivamente internos, e todas as licenças relacionadas Você concedidos Motorsport.com permanecerá em vigor apenas para esse fim. No caso em que o presente Acordo ou o Programa Membership Motorsport.com expirar ou for encerrado, Motorsport.com não será obrigado a devolver quaisquer materiais para Você.

Provedores de conteúdo. Embora Motorsport.com envidará todos os esforços comercialmente razoáveis para garantir que o seu conteúdo de vídeo é removido do site Motorsport.com razoavelmente imediatamente após a rescisão, Motorsport.com não terá nenhuma obrigação de remover qualquer de seu conteúdo de vídeo que é de outra maneira acessível ao público através da Internet ou outro meio de acesso público. No caso em que Motorsport.com não retire imediatamente o seu conteúdo de vídeo de Motorsport.com por ignorância ou outro erro, Motorsport.com não será responsável por quaisquer danos ou encargos de qualquer espécie.

(C) Survival. Os direitos e obrigações contidos na Seção 9 (a) ("Direitos de Propriedade da Motorsport.com") e 9 (b) ("Direitos a sua propriedade"), Seção 9 (f) ("Provedores de conteúdo: Seu irrevogável licença de distribuição não-comercial "), Seção 12 (b) (" Efeito da Rescisão "), Seção 12 (c) (" Survival "), Seção 14 (" Informações Confidenciais "), Seção 17 (" Indenização "), Seção 18 (" Notas de Garantia "), Seção 19 (" Limitação de Responsabilidade ") e Seção 20 (" General ") do presente Acordo sobreviverão à rescisão ou expiração deste Contrato por qualquer motivo.

13. Notificações

Motorsport.com pode fornecer avisos por e-mail para o endereço de e-mail especificado na sua conta, postando uma mensagem na sua interface de Conta ou postando uma mensagem para Motorsport.com, e é considerada recebida quando enviada (por email) ou não mais de quinze (15) dias depois de ter sido lançada (por mensagens na sua interface de Conta ou em Motorsport.com). As notificações para Motorsport.com devem ser enviados: (i) através da primeira classe ou correio aéreo ou correio durante a noite para Motorsport.com, Inc., Motorsport.com Programa Membership, 5972 NE 4th Avenue Miami, FL 33137; ou (ii) por meio de primeira classe ou correio aéreo ou correio durante a noite, e são considerados entregues após o recebimento.

14. Informações Confidenciais

Durante a vigência do presente Acordo, poderá receber informações confidenciais de Motorsport.com relacionado com a sua participação. Exceto quando expressamente autorizado por este Contrato ou necessários para a execução do presente Acordo, deverá usar de esforços razoáveis para manter a confidencialidade de todas as informações e Você não vai divulgar tais informações sem o prévio consentimento por escrito da Motorsport.com. Em nenhum caso Você vai usar menos esforço para manter o sigilo de tais informações do que você normalmente usa com relação a sua própria informação confidencial. O disposto acima não se restringem a divulgação de informações confidenciais da Motorsport.com: (a) de acordo com o pedido ou exigência de um tribunal, o agente administrativo, ou outro órgão governamental, desde que se você é obrigado a fazer uma tal divulgação, você dá aviso prévio razoável e oportuna para Motorsport.com para contestar tal ordem ou exigência; e (b) a título confidencial aos seus assessores jurídicos ou financeiros, ou adquirentes ou potenciais investidores. Exemplos de Motorsport.com informações confidenciais incluem, sem limitação: (i) todos os softwares, tecnologia, serviços, algoritmos, motores de busca e índices de pesquisa, programação, especificações, materiais, diretrizes e documentação relativa aos produtos Motorsport.com eo Motorsport.com Programa Membership; e (iii) qualquer outra informação designada por escrito pela Motorsport.com como "Confidencial" ou uma designação equivalente. Informações confidenciais não incluem informações que: (w) é ou torna-se geralmente conhecidas do público, sem culpa ou de violação do presente Acordo por Você; (X) é justamente conhecida por você no momento da divulgação, sem a obrigação de confidencialidade; (Y) é desenvolvido de forma independente por Você, sem uso de informações confidenciais da Motorsport.com; ou (z) Você legitimamente obter de um terceiro sem restrições de divulgação.

15. Representação e Garantias

(A) sua autoridade. Você declara e garante a Motorsport.com que: (i) Você tem todo o poder e autoridade necessária, corporativa ou de outra forma, para celebrar este Contrato, para conduzir você e sua empresa e para executar, distribuir e executar todas as suas obrigações ao abrigo presente Acordo; (Ii) que forneceu, e continuará a prestar, a informação de que estão corretas e atualizadas; (Iii) Você é o proprietário ou o agente autorizado do proprietário de seu conteúdo de vídeo e seus Membros (Se você é um membro da comunidade) e ter o controle técnico e editorial completo da mesma; (Iv) Você tem o direito de conceder as licenças concedidas nos termos deste Contrato; (V) O seu desempenho ao abrigo do presente Acordo e / ou os direitos aqui concedidos não e não vai entrar em conflito com ou resultar em uma violação ou violação de qualquer dos termos ou disposições, ou constituem um padrão em qualquer contrato ou acordo, para que Você Atualmente vinculado ou passar a estar vinculado no futuro; (Vi) O seu desempenho ao abrigo deste Acordo irá cumprir com todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis (incluindo, sem limitação, controle de exportação, a privacidade e as leis de obscenidade), nacional ou estrangeiro; e (vii) Você vai participar exclusivamente para os fins previstos e expressamente autorizadas.

(B) seus materiais. Você declara e garante que seu conteúdo de vídeo, os comentários ou qualquer outra informação ou material que você submeta ou torne disponível para os outros durante a sua participação, e da utilização de Motorsport.com mesmo, nos termos do presente acordo, (i) não fazer e não vai, diretamente ou indiretamente, violar, infringir ou violar qualquer obrigação ou direito de qualquer pessoa ou entidade, incluindo, sem limitação, qualquer direito autoral, marca registrada, marca de serviço, segredo comercial, outra propriedade intelectual, publicidade ou de privacidade; (Ii) não contêm conteúdos para adultos; (Iii) não são fraudulentas, enganosas, odioso, tortuoso, difamatório, calunioso, difamatório, abusivo, violento, ameaçador, profano, vulgar ou obsceno; (Iv) não assediar outros, promover a intolerância, racismo, ódio ou violência contra qualquer indivíduo ou grupo, promover a discriminação com base na raça, sexo, religião, nacionalidade, orientação sexual ou idade, ou interferir com o uso de um outro partido de Motorsport.com Produtos ou participação no Programa Membership Motorsport.com; (V) não promovem actividades ou substâncias (incluindo, sem limitação de atividades que promovam ou fornecer informações instrutivas sobre atividades, como fazer ou comprar armas ilegais ou substâncias) ilegais ou prejudiciais; (Vi) não são ilegais, ilegal ou contrário às leis ou regulamentos de qualquer estado ou país onde, conforme o caso, seu conteúdo de vídeo são criados, expostos ou acessado; (Vii) não contêm quaisquer rotinas de programação de computador ou vírus (incluindo, sem limitação bombas-relógio, Cavalos de Tróia, worms, Ovos de Páscoa, soltar dispositivos mortos ou cancelbots), que têm a intenção de danificar, interferir, interceptar ou expropriar qualquer sistema de dados ou pessoal informações, permitir o acesso não autorizado ou a participação no Programa Membership Motorsport.com ou desactivar, danificar ou apagar qualquer parte do conteúdo do vídeo ou filiação Comentários processados ou armazenados nele; ou (viii) não constituem-mails não solicitados em massa, lixo eletrônico, spam ou correntes.

(C) suas ações. Você representa e garante que você não vai, e não vai autorizar ou incentivar qualquer terceiro, direta ou indiretamente: (i) obter qualquer informação ou materiais relacionados com Motorsport.com ou o Programa Membership Motorsport.com através de quaisquer meios não intencionalmente disponível por Motorsport.com ao Cliente, ou tentar obter acesso não autorizado ao banco de dados, tecnologia, sistemas de computadores ou redes de Motorsport.com associados com os produtos Motorsport.com ou o Programa Membership Motorsport.com; ou (ii) se envolver em qualquer atividade que interrompa, diminui a qualidade de, interfere com o desempenho de ou prejudicar a funcionalidade de Motorsport.com e do Programa Membership Motorsport.com.

(D) Cooperação. Você concorda em cooperar plenamente com Motorsport.com para investigar qualquer suspeito ou atividade que seja em violação do presente Acordo. Você reconhece que qualquer violação desta Seção 15 ("Representações e Garantias") é uma violação do presente Acordo e que Motorsport.com pode prosseguir quaisquer e todos os recursos legais e equitativas aplicáveis contra si, incluindo uma suspensão imediata da sua conta ou rescisão do presente Acordo, e na prossecução de todos os remédios civis ou criminais disponíveis. Motorsport.com reserva-se o direito de investigar, a seu critério, qualquer atividade que os suspeitos Motorsport.com pode violar o presente Acordo. Motorsport.com podem, conforme o caso, notificar as autoridades, suspender ou cancelar sua conta e / ou tomar medidas adequadas a qualquer momento sem aviso prévio ao usuário se Motorsport.com, a seu exclusivo critério, (i) suspeita que você violou ou não para dar cumprimento (no todo ou em parte) de qualquer disposição do presente Acordo ou quaisquer políticas ou regras estabelecidas pelo Motorsport.com; ou (ii) suspeita de que suas ações podem ser ilegais ou provocar responsabilidade.

16. Ligações

Motorsport.com e do Programa Membership Motorsport.com pode fornecer, ou terceiros podem fornecer, links para outros sites ou recursos. Porque Motorsport.com não tem controle sobre tais sites e recursos, Você reconhece e concorda que Motorsport.com não é responsável pela disponibilidade de tais sites ou recursos externos e não endossa e não se responsabiliza por qualquer conteúdo, publicidade, produtos, serviços ou outros materiais presentes ou disponíveis a partir de tais sites ou recursos. O Usuário reconhece e concorda que Motorsport.com não será responsável, direta ou indiretamente, por qualquer dano ou prejuízo causado ou alegadamente causados por ou em conexão com o uso de ou confiança em tais conteúdos, produtos ou serviços disponíveis no ou através de tais website ou recurso.

17. Indenização

Você vai indenizar, defender e manter Motorsport.com e seus administradores, diretores, funcionários, acionistas, sucessores, agentes, afiliados, subsidiárias e terceiros aplicáveis (por exemplo, os criadores de conteúdo relevantes, anunciantes, parceiros de distribuição, parceiros de referência, prestadores de serviços, licenciadores , licenciados, consultores e empreiteiros) (coletivamente, as "Entidades Motorsport.com") de e contra quaisquer reivindicações, responsabilidades, perdas, custos, danos ou despesas (incluindo taxas e custos razoáveis de advogados), direta ou indiretamente decorrente ou de alguma forma relacionados a: (i) A sua negligência grave ou dolo; (Ii) seu conteúdo de vídeo, seus Membros ou qualquer outra informação ou material enviado por você durante a participação; (Iii) A sua conduta, incluindo seu uso de Motorsport.com ou quaisquer outras acções relacionadas com a sua participação; (Iv) qualquer violação real ou violação do presente Acordo, ou alegação de tal violação ou violação por terceiros, incluindo a violação de qualquer representação feita por você nos termos deste instrumento; ou (v) a suposta ou real violação ou infração de qualquer propriedade intelectual, privacidade, publicidade, confidencialidade ou direitos de propriedade de terceiros, como resultado de qualquer ação ou participação de Você (coletivamente, as "reivindicações"). Você é o único responsável por defender que tais alegações, e para o pagamento de perdas, custos, danos ou despesas resultantes do exposto tanto para um terceiro e às Entidades Motorsport.com. Motorsport.com terá o direito de reter qualquer pagamento que lhe é devido, se houver, para compensar passivos e despesas por ela abrangidas. Motorsport.com terá o direito de, a seu exclusivo critério, para selecionar o seu próprio advogado para defender Motorsport.com de quaisquer reclamações (mas ao fazê-lo não deve desculpar Suas obrigações de indenização) e Você será o único responsável pelo pagamento de todas as honorários advocatícios da Motorsport.com incorrido em relação ao mesmo. Você deve notificar imediatamente Motorsport.com Se você se tornar ciente de quaisquer reais ou potenciais reclamações, processos, ações, denúncias ou encargos que possam afetar ou a capacidade do seu Motorsport.com para exercer plenamente as suas respectivas funções ou exercer os seus direitos nos termos deste Contrato. Você não poderá, sem a aprovação prévia por escrito da Motorsport.com, liquidar, alienar ou entrar em qualquer acordo proposto ou a resolução de qualquer reivindicação (seja tendo sido finalmente adjudicado ou não) feita contra você, se essa liquidação ou de resolução de resultados em qualquer obrigação ou responsabilidade por Motorsport.com.

18. Garantia Disclaimer

Seu uso dos Produtos Motorsport.com e participação no Programa Membership Motorsport.com estão em sua discrição e risco. Motorsport.com e do Programa Membership Motorsport.com, e todos os materiais, informações, produtos e serviços nele incluídos, são fornecer por um "COMO ESTÁ" e "conforme estiver disponível", sem garantias de qualquer espécie.

AS ENTIDADES MOTORSPORT.COM EXPRESSAMENTE TODAS AS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, relativo aos produtos MOTORSPORT.COM eo programa FILIAÇÃO MOTORSPORT.COM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS DE TÍTULO, COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE, DE NEGOCIAÇÃO OU CURSO DE DESEMPENHO.

As Entidades Motorsport.com assumem quaisquer garantias: (i) em relação à segurança, precisão, confiabilidade, pontualidade e desempenho de Motorsport.com ou o Programa Membership Motorsport.com; (Ii) a respeito das mercadorias, serviços, aconselhar, informações ou links fornecidos por terceiros prestadores de serviços, patrocinadores, syndicators ou membros da comunidade; (Iii) que Motorsport.com ou o Programa Membership Motorsport.com irá satisfazer suas expectativas; ou (iv) que Motorsport.com ou o Programa Membership Motorsport.com estará livre de erros ou que quaisquer erros serão corrigidos. Nenhum conselho ou informação, seja oral ou escrito, obtido por você a partir de Motorsport.com ou a partir de sua participação, criará qualquer garantia que não sejam expressamente referidos no presente acordo.

Motorsport.com não se responsabiliza por: (i) qualquer erro, omissão, interrupção, eliminação, defeito, atraso na operação ou transmissão, falha na linha de comunicação, roubo ou destruição ou acesso não autorizado, ou alteração de, qualquer comunicação; e (ii) quaisquer problemas ou anomalias técnicas de redes ou linhas telefônicas, sistemas informáticos online, servidores ou provedores, equipamentos de informática, software, falha de qualquer e-mail ou jogadores devido a problemas técnicos ou congestionamento de tráfego na Internet ou em Motorsport.com ou o Programa Membership Motorsport.com ou combinação dos mesmos, incluindo qualquer dano ou prejuízo para você ou para o computador de qualquer pessoa relacionada ou resultante de Participação.

Sob nenhuma circunstância a Motorsport.com ser responsável por qualquer perda ou dano, incluindo danos pessoais ou morte, como resultado da participação, a partir de qualquer conteúdo do vídeo ou de Membros postou no ou através Motorsport.com ou o Programa Membership Motorsport.com, ou a partir da realização de quaisquer usuários de produtos Motorsport.com ou participação no Programa Membership Motorsport.com, seja online ou offline.

Alguns estados ou jurisdições não permitem a exclusão de determinadas garantias. Assim, algumas das exclusões acima podem não se aplicar a você.

19. Limitação de Responsabilidade

AS ENTIDADES MOTORSPORT.COM NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAL, EXEMPLAR OU PUNITIVO (INCLUINDO PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS, CUSTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS), SEJA COM BASE EM CONTRATO, GARANTIA (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL, DECORRENTE DE OU EM CONEXÃO COM ESTE ACORDO, OS PRODUTOS MOTORSPORT.COM, sua participação no programa de adesão MOTORSPORT.COM OU USO DE QUALQUER MATERIAL DISPONÍVEL PARA VOCÊ OU ATRAVÉS DE O programa de adesão MOTORSPORT.COM (INCLUINDO OS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS), se os danos forem previsíveis E OU NÃO MOTORSPORT.COM FOI AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. RESPONSABILIDADE MOTORSPORT.COM PARA COM VOCÊ OU TERCEIROS, por qualquer causa, E INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DE AÇÃO, SERÁ SEMPRE LIMITADA AO VALOR PAGO, SE HOUVER, POR VOCÊ À MOTORSPORT.COM PELOS PRODUTOS OU MOTORSPORT.COM A participação no programa FILIAÇÃO MOTORSPORT.COM.

Você reconhece que Motorsport.com permite sua participação contando com as limitações de responsabilidade declaradas aqui e que essas limitações constituem a base essencial da negociação e da repartição de riscos entre as partes. Motorsport.com não terá nenhuma responsabilidade por qualquer falha ou atraso no cumprimento de suas obrigações em virtude de eventos fora de seu controle razoável, que podem incluir, sem limitação, de negação de serviço-ataques, greves, escassez, motins, insurreição, incêndios, inundações, tempestades, explosões, atos de Deus, guerra, terrorismo, ação governamental, condições de trabalho, terremotos, escassez de material, o congestionamento Internet extraordinário ou problemas de conectividade extraordinárias vividas por grandes provedores de telecomunicações e não relacionados à infra-estrutura da Motorsport.com ou conectividade com o Internet, ou fracasso de qualquer parceiro de distribuição de terceiros, (cada um "Evento de Força Maior"). Após a ocorrência de um evento de força maior, Motorsport.com será dispensado de qualquer outra execução de suas obrigações efetuada pelo evento de força maior por tanto tempo como o evento continua.

Alguns estados ou jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de responsabilidade por danos diretos ou indiretos. Assim, algumas das limitações acima podem não se aplicar a você.

20. Geral

(A) Lei Aplicável; Arbitragem. O presente Acordo será regido e interpretado de acordo com as leis do Estado da Flórida. A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias é excluído e não se aplica a este Acordo. Exceto quando expressamente previsto no parágrafo (b) abaixo ("Injunção.O"), qualquer litígio, reivindicação ou controvérsia decorrente ou relacionada a este Contrato ou a violação, rescisão, aplicação, interpretação ou a validade do mesmo, incluindo a determinação do escopo ou aplicabilidade do presente acordo para arbitrar, deve ser apresentado à Associação Americana de Arbitragem ou seu sucessor ("AAA") e decidiu por arbitragem, de acordo com as regras e procedimentos da AAA em vigor na data de apresentação à arbitragem, por um árbitro razoavelmente familiarizados com o negócio referentes aos produtos e serviços abrangidos pelo presente Acordo, nomeados em conformidade com as regras e procedimentos. O árbitro é aplicável a lei da Flórida para o mérito de qualquer disputa ou reclamação. A decisão do árbitro será definitiva e inapelável. A arbitragem será realizada em Miami-Dade County, Florida, e juízo sobre a decisão de arbitragem pode ser inscrita em qualquer tribunal competente. No caso de qualquer recurso interposto por qualquer das partes com relação a este Contrato, a parte substancialmente vencedora terá direito a recuperar da outra parte todos os custos, honorários advocatícios e outras despesas razoavelmente incorridas por essa parte. Todas as ofertas, promessas, conduta e declarações, seja oral ou escrita, feita no curso da arbitragem por qualquer das partes, seus agentes, funcionários, peritos e advogados, e pelo árbitro e todos os empregados AAA, são confidenciais, privilegiadas e inadmissível para qualquer finalidade, inclusive impeachment, em qualquer litígio ou outro processo envolvendo as partes, desde que as provas que seriam admissíveis ou detectável não deve ser tornado inadmissível ou não-detectável como resultado de seu uso na arbitragem.

(B) Medida Cautelar. Não obstante a "Lei Aplicável; Arbitragem" acima, você concorda que certas violações por você causaria danos irreparáveis à Motorsport.com, para os quais não há remédios adequados a lei, e nada nesta Seção será considerada para prevenir ou retardar Motorsport A tentativa de .com para buscar uma ordem temporária de restrição, medida liminar, o desempenho específico ou de medidas provisórias ou conservatório de qualquer tribunal competente, sem qualquer abreviação do poder do árbitro, por sua quebra de: (i) Seção 9 (a) ("Direitos de Propriedade da Motorsport.com"); (Ii) a Seção 11 ("Violação de Direitos Autorais"); e (iii) a Seção 14 ("Informações Confidenciais").

(C) Cessão. Você não pode ceder ou transferir este Contrato, no todo ou em parte, por força de lei ou de outra forma, sem o prévio consentimento por escrito da Motorsport.com. Qualquer tentativa de cessão em violação desta seção será nula e de nenhum valor ou efeito. Motorsport.com pode transferir este Contrato livremente a qualquer momento sem aviso prévio. Sujeito ao disposto acima, este Acordo vincula e reverterá em benefício dos sucessores e cessionários autorizados de cada partido.

(D) Renúncia; Separação. A falta de exigência de cumprimento de qualquer disposição não prejudica o direito de Motorsport.com para exigir o cumprimento em qualquer momento posterior, nem uma renúncia a qualquer violação ou incumprimento do acordo constitui uma renúncia a qualquer violação subsequente ou por defeito ou uma renúncia à disposição si. Se qualquer parte deste Acordo for considerada inexeqüível, essa parte vai ser modificada para refletir a intenção das partes e apenas na medida do necessário para torná-la obrigatória, e as demais disposições do presente acordo permanecerá em pleno vigor e efeito.

(E) Restrições à Exportação / Compliance Legal. Você concorda em cumprir com todos os Estados Unidos e outras leis de exportação aplicáveis e restrições e regulamentos relacionados, e não a exportação direta ou indiretamente, fornecer ou disponibilizar os serviços e produtos da Motorsport.com em violação de quaisquer leis de exportação, a menos que qualquer autorizações prévias necessárias ou aprovações necessárias são obtidas por Você, às suas custas, a partir do caso dos Estados Unidos ou autoridade estrangeira.

(F) Acordo Integral. Este acordo constitui e exclusivo entendimento e acordo entre Você e Motorsport.com em relação a este assunto, e substitui todos e quaisquer acordos ou entendimentos anteriores ou contemporâneos, escrito e oral, entre Você e Motorsport.com relacionada a este assunto. Você pode estar sujeito a termos e condições adicionais que possam ser aplicadas quando você usa ou acesso a alguns recursos do Programa Membership Motorsport.com.

(G) de Relacionamento. Você e Motorsport.com são contratantes independentes, e este Contrato, incluindo, mas não limitado a submissão de qualquer conteúdo do vídeo ou de Membros, não será, no todo ou em parte, estabelecer qualquer relação de parceria, joint venture, o emprego, a franquia ou agência entre a Você e Motorsport.com. Nenhuma das partes terá o poder de obrigar o outro ou não contrair obrigações em nome do outro, sem o prévio consentimento por escrito da outra. Nenhuma das partes está autorizada a agir como um agente ou representante do outro ou para ou em nome da outra parte, a qualquer título, excepto quando expressamente previsto no presente Acordo. Nenhuma das partes de qualquer maneira anunciar, representar ou manter-se (ou qualquer de seus agentes) como modo de agir ou ser autorizado a agir assim, ou incorrer em quaisquer obrigações ou responsabilidades em nome, ou em nome de, a outra parte, salvo se expressamente previstas no presente acordo. Além disso, cada uma das partes será o único responsável pelo pagamento de todos os seus próprios impostos, avaliações e todos os outros recolhimentos semelhantes de ou avaliações sobre quaisquer quantias pagas nos termos deste instrumento ou em conexão com as transações contempladas por este meio.

(H) os Direitos Reservados. Motorsport.com reserva-se o direito de alterar, no todo ou em parte, os nomes, logotipos, apresentação e exibição do Acordo Estados Motorsport.com e do Programa Membership Motorsport.com a qualquer tempo, a seu exclusivo critério.