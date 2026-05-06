Direitos autorais

Para registrar uma notificação de violação de direitos de autor conosco, você terá que enviar uma comunicação escrita que inclua substancialmente o seguinte (por favor, consulte o seu advogado ou veja a Seção 512 (c) (3) da Lei de Direitos Autorais para confirmar esses requisitos):

Uma assinatura física ou eletrônica da pessoa autorizada a agir em nome do proprietário de um direito exclusivo que supostamente está sendo infringido.

Identificação da obra que alega ter sido violada, ou, se vários trabalhos em um único site online são cobertos por uma única notificação, uma lista representativa de tais trabalhos no site.

Identificação do material que é tido como violado ou para ser objeto de atividade ilícita e que está a ser removido ou cujo acesso deve ser desativado e informações suficientes para possibilitar que o prestador de serviços localize o material. Fornecer URLs no corpo de um e-mail é a melhor maneira de nos ajudar a localizar o conteúdo rapidamente.

Informações razoavelmente suficientes para permitir que o prestador de serviços entre em contato com a parte reclamante, tal como endereço, número de telefone e, se disponível, um endereço de correio eletrônico em que a parte reclamante possa ser contatada.

Uma declaração de que a parte reclamante tem uma boa fé que o uso do material da forma reclamada não está autorizado pelo proprietário dos direitos autorais, seu agente ou pela lei.

Uma declaração de que as informações contidas na notificação são precisas e, sob pena de perjúrio, que a parte reclamante está autorizada a agir em nome do proprietário de um direito exclusivo que supostamente está sendo infringido.

Por favor, envie correspondência para:

Motorsport.com, Inc.

Attn: Violação de Direitos Autorais

650 Madison Avenue,

New York, NY 10022

USA

Email: br.copyright@motorsport.com

Observe também que, nos termos do Artigo 512 (f) qualquer pessoa que intencionalmente apresentar declaração falsa de que um material ou atividade está violando pode estar sujeito a responsabilidade. Esteja ciente também de que impomos uma política que prevê o encerramento em circunstâncias apropriadas de assinantes.