Único piloto brasileiro no European Le Mans Series (ELMS), Pietro Fittipaldi finalizou sua temporada de estreia na categoria liderando boa parte das 4 Horas de Portimão, corrida realizada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal.

Sétimo no grid, Pietro fez várias ultrapassagens ainda na parte inicial da prova, sendo cinco delas ainda nas primeiras voltas, e na sequência assumiu a ponta, onde permaneceu por mais de uma hora de corrida.

“Largamos da sétima posição e assumi a primeira posição, liderando por uma hora. É algo incrível, pois é a primeira vez que nossa equipe ponteia uma prova por tanto tempo na LMP2. Estávamos com um ritmo muito rápido em condições difíceis”, disse Pietro, que além de correr no ELMS, é piloto reserva e de testes da Haas na Fórmula 1.

Fittipaldi apresentou bons resultados desde os treinos livres no Algarve com a segunda colocação, e não foi diferente durante o seu stint, realizado com o carro 43 da InterEuropool Competition, quando esteve na ponta da categoria LMP2.

A equipe, que também tinha os pilotos Fábio Scherer e David Heinemeier-Hansson revezando o carro, enfrentou problemas durante as horas finais e terminou a corrida em quarto lugar e o campeonato dentro do top-10.

“Estou muito feliz com o desempenho e a evolução da equipe ao longo da temporada do ELMS. Foi um trabalho intenso para evoluir o carro, que se mostrou muito forte no final do campeonato, batalhando pela vitória na última etapa”, completa Pietro, que subiu no pódio em Spa-Francorchamps e tem os patrocínios de Banco do Brasil, Claro, Baterias Moura, Gate.io, Fantom, Stake, Hyper X, Furia, PLGG, Snapdragon e Fantom.

Após o fim da temporada do ELMS, Pietro volta o foco de seu trabalho para a equipe Haas F1 Team, onde pilotará o carro VF-22 no primeiro treino livre do GP da Cidade do México e também de Abu Dhabi, 20ª e 22ª etapas do atual campeonato de Fórmula 1.

