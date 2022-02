AO VIVO: Acompanhe o Tempo Real da primeira tarde da Pré-temporada da F1 2022

10:09 Uma breve análise Olhando o que temos até aqui, é possível notar como destaques positivos Ferrari, Mercedes e Red Bull. As três equipes, que desde o ano passado eram apontadas como as favoritas em 2022, vêm entregando nos quesitos que importam em uma pré-temporada, em especial o número de voltas concluídas, um bom indicador sobre confiabilidade do motor e desgaste de pneus.

No lado inferior da tabela, chama a atenção a pouca quilometragem de Alfa Romeo e Haas, duas equipes que aguardavam com grandes expectativas a chegada do novo regulamento para darem um salto de performance.

Mas ainda é apenas o primeiro dia de pré-temporada, então precisamos tomar tudo com muita cautela!