O heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton já admitiu anteriormente que chegou a ter conversas com a Ferrari sobre uma possível vaga na equipe italiana em anos anteriores, algo que nunca chegou a se concretizar. E em meio a pior fase da marca em décadas na categoria, Mattia Binotto, chefe da Ferrari, afirmou que "não haverá arrependimentos" do fato de não ter conseguido assinar com o piloto britânico.

Hamilton segue sem um contrato para a temporada 2021, apesar de que parece ser apenas questão de tempo para que sua renovação com a Mercedes seja confirmada.

Antes do GP do Bahrein do ano passado, ele revelou uma conversa no passado com o então presidente-executivo da Ferrari, John Elkann, que não avançou, para reafirmar que sua pretensão era de seguir com a Mercedes no Mundial.

"Eu nunca estive perto de deixar meu time", disse ele. "Quando você está olhando para suas próximas fases, você tem que analisar quais são suas opções. E se certificar de ter feito a devida análise com os prós e os contras.”

“Não sei necessariamente se nossos valores estavam alinhados e o timing, simplesmente não era para ser. Não estou incomodado com isso. Estou muito orgulhoso e grato pela jornada que fiz com a Mercedes."

Em entrevista à Sky Sports F1, Binotto defendeu que não há nenhum arrependimento com o fato da marca não ter assinado com o heptacampeão, afirmando que foram tomadas as decisões corretas ao longo dos anos e que a dupla atual de pilotos, Charles Leclerc e Carlos Sainz é muito forte.

"Não acho que haverão arrependimentos no final das contas, porque tomamos decisões que achávamos que eram as corretas e hoje temos um piloto fantástico como Charles, que investimos muito e sempre esteve ligado à Ferrari", disse Binotto.

"Acredito que ele é muito talentoso. Se ele tiver o carro ideal, tenho certeza de que poderá desafiar Hamilton".

"Tomamos nossas decisões e acho que, junto com Carlos, somos muito fortes. Não acho que teremos nenhum arrependimento".

