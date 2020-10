Campeão de 2009 da Fórmula 1, Jenson Button foi companheiro de Lewis Hamilton por três temporada na McLaren, entre 2010 e 2012, e revelou suas estratégias para superar o hexacampeão mundial. Em 2011, Button terminou o campeonato à frente de Hamilton, quando foi vice-campeão da categoria.

“Tem certas coisas que você deve aprender quando é companheiro de equipe de Lewis para entrar na cabeça dele”, contou Button. “É sobre usar a cabeça em certas situações, como na engenharia, estratégia, configuração do carro”.

Além de Button, apenas Nico Rosberg foi capaz de vencer o duelo entre companheiros de equipe com Hamilton. O piloto alemão foi campeão mundial de F1 em 2016 em um duelo com o inglês e se aposentou ao final da temporada, saindo por cima.

Button também afirmou que as estratégias para vencer Hamilton dependem muito de uma melhor configuração no carro ou de uma boa estratégia de pit-stop. “Para mim, a única maneira de vencer Lewis era configurar meu carro melhor”, disse.

“Ou correr de uma maneira diferente em termos de estratégia, por causa de como eu cuidaria dos pneus ou economizaria combustível, assim eu podia forçar mais quando ele parasse”.

O campeão de 2009 também comentou sobre Valtteri Bottas e afirmou que o finlandês joga pela equipe na Mercedes. Bottas chegou à nova casa em 2017, substituindo o próprio Rosberg, e nunca foi capaz de superar Hamilton na classificação, com o piloto inglês sendo campeão nas três temporadas completas que disputaram juntos até aqui.

Button ponderou também que Bottas não coloca o “jogo mental” em prática. “Bottas é um jogador de equipe e um cara muito legal. Ele quer dizer tudo que tem para dizer na pista”, completou.

Mercedes W11 (Temporada 2020) Motor: Mercedes Combustível: Petronas Pneus: Pirelli Pilotos: 44 - Lewis Hamilton 77 - Valtteri Bottas

