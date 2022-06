Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou neste sábado o treino de classificação para o GP do Canadá, nona etapa da temporada de 2022. Max Verstappen dominou o Q1, Q2 e Q3 com sobras e conquistou a sua 15ª pole-position da carreira, desbancando Fernando Alonso, que mostrou competitividade em todo o final de semana.

Frustração para Carlos Sainz, somente o terceiro mesmo com Sergio Perez, que bateu na sessão, ficando pelo caminho. Ao seu lado, Lewis Hamilton fecha a segunda fila, com as duas Haas, Kevin Magnussen e Mick Schumacher, logo atrás.



Antes mesmo da sessão, dois pilotos já estavam 'condenados' a irem para o fundo do grid, por causa de mudanças em suas unidades de potência: Yuki Tsunoda e Charles Leclerc.

Confira como ficou o grid de largada em Montreal

F1 2022: CLASSIFICATÓRIO sob CHUVA? O duelo entre RBR e FERRARI no CANADÁ

