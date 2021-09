F1: Hamilton abre fim de semana na frente na Itália

A Fórmula 1 deu o pontapé inicial para o GP da Itália, 14ª etapa do campeonato. Quem se deu bem foi Lewis Hamilton, que cravou o tempo de 1min20s926. Ele superou Max Verstappen em 0s452. Valtteri Bottas, Lance Stroll e Pierre Gasly completaram o top-5.

O Treino

Assim que o sinal verde foi dado, uma fila de pilotos se formou para não perder um minuto sequer da primeira sessão do fim de semana. Lewis Hamilton saiu na frente, com 1min23s634. Ainda nos primeiros minutos, ele foi superado por Sergio Pérez, mas logo retonou o controle da sessão com 1min22s262.

Os últimos carros a entrarem na pista foram as Aston Martin de Sebastian Vettel e Lance Stroll, com 10 minutos de sessão.

O primeiro quarto do treino tinha Hamilton, Pérez, Max Verstappen, Vettel e Valtteri Bottas no top-5.

O mexicano deu o troco novamente sobre o inglês, ao marcar 1min22s127, restando 36 minutos para o final. Até este momento, todos os tempos foram marcados com os pilotos utilizando pneus médios ou duros.

Na metade do treino, Antonio Giovinazzi voltou a surpreender e pulou para a quarta posição. Mas logo Pierre Gasly, em terceiro, e Daniel Ricciardo, em quarto, empurraram o piloto da Alfa Romeo para o sexto posto. Charles Leclerc chegou a tomar o segundo lugar de Hamilton, mas teve sua volta excluída por não respeitar os limites da pista na Parabolica.

Ricciardo assumiu a liderança com 25 minutos para o final, ao cravar 1min22s003. Gasly se aproximou, ficando a 0s025 do australiano. Norris não ficou muito atrás e se colocou em terceiro, quando faltavam 20 minutos para o fim.

Mas, Verstappen e Bottas recolocaram a ordem natural das coisas em Monza, com a diferença que o piloto da Red Bull assumiu a liderança da sessão com pneus macios, cravando 1min21s378.

Hamilton voltou a ficar à frente, com médios, ao conseguir 1min20s926, mostrando a força da Mercedes até então, já que colocou 0s452 sobre Verstappen.

Norris chegou a desbancar Vertsppen com cinco minutos para o final, ficando a apenas 0s276 de Hamilton, mas teve volta deletada por exceder o limite de pista.

Nos minutos finais, nada mudou e Hamilton ficou à frente no primeiro ensaio do fim de semana.

Às 13h acontece o treino de classificação no formato ‘tradicional’ para definir a ordem de largada da corrida Sprint deste sábado.

