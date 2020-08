F1: Verstappen aposta em estratégia de pneus para caçar o pódio

Principal piloto da Red Bull, Max Verstappen ficou 'apenas' em quarto no treino classificatório para o GP do 70º aniversário da Fórmula 1, mas aposta em uma estratégia de pneus diferente para buscar o pódio em Silverstone neste domingo.

Verstappen será o único do top-10 a largar com compostos duros na segunda corrida consecutiva da F1 2020 na Inglaterra. Com borrachas mais duráveis, o holandês pode apostar na estratégia para ganhar posições. O piloto, porém, se preocupa com a largada.

“Eu só espero que a largada possa ser boa com os pneus duros. Porque os pneus duros são os médios da semana passada. Podemos perder um pouco na largada por isso, mas acho que, para a primeira parte da prova, é uma melhor ideia, e depende também se vamos ter safety car. A estratégia é, também, diferente dos carros que estarão a minha volta", explicou Verstappen.

“Temos que fazer com que a saída seja boa de qualquer forma. Mas não espero muitos problemas com quem vem atrás de mim”, ponderou o holandês, que larga à frente de Daniel Ricciardo, australiano da Renault, e Lance Stroll, canadense da Racing Point.

Na sequência, o top-10 do grid é completado por Pierre Gasly, francês da AlphaTauri, Charles Leclerc, monegasco da Ferrari, Alexander Albon, tailandês da Red Bull, e Lando Norris, britânico da McLaren.

