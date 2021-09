O campeonato de 2021 da Fórmula 1 vem em um equilíbrio incomum nos últimos anos, com fãs e especialistas projetando quem pode se dar bem nas próximas corridas até o final da competição.

Na Rússia, em tese, a pista de Sochi era favorável à Mercedes, que ainda via Max Verstappen na obrigação de cumprir uma punição de três lugares de grid. Mas, no final, e após voltas finais caóticas, Lewis Hamilton conseguiu confirmar o favoritismo, mas viu o astro da Red Bull na segunda posição.

Os resultados deram a Hamilton a retomada da liderança, mas apenas dois pontos à frente de Verstappen.

Toto Wolff falou sobre a incapacidade de maximizar os resultados em pistas favoráveis não só da Mercedes, mas também da principal rival.

“Tivemos algumas pontas soltas, e não apenas neste fim de semana, mas também no último. Nós, de certa forma, não estamos maximizando nossa pontuação. Acho que o quali foi decisivo, Valtteri para o fundo do grid sabíamos que seria difícil, e terminamos com um primeiro e um quinto lugar, e isso é muito bom, sem dúvida, e é a 100ª vitória de Lewis.”

“Mas Max se recuperou de forma espetacular, o que não é bom para o [nosso] campeonato. Então, em poucas palavras, só precisamos continuar a ser realmente agressivos na forma como abordamos esta temporada, não ser defensivos, mas apenas seguir em frente, a fim de marcar esses pontos. Porque nem nós nem os outros estamos realmente bons em maximizar os pontos no momento.”

