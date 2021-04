Caio Collet vai celebrar a chegada dos 19 anos de idade neste sábado (dia 3), durante o fim de semana dos primeiros testes da pré-temporada da FIA Fórmula 3 no circuito de Spielberg (Red Bull Ring), na Áustria.

Será a estreia oficial do brasileiro como piloto da MP Motorsport, embora ele já tenha testado com o time em outubro do ano passado, em Barcelona, na Espanha.

Além dos dois dias de treinos na Áustria, a categoria também confirmou mais duas datas para testes coletivos. Nos dias 21 e 22 de abril, os pilotos andam em Barcelona, que será o palco da primeira etapa da temporada 2021 entre os dias 6 e 8 maio.

Logo após a etapa inaugural, entre 12 e 13 de maio, eles terão mais dois dias de treinos em Jerez de la Frontera, também na Espanha.

Integrante da Alpine Academy, Collet não vê a hora de voltar a acelerar e o conhecer melhor o FIA F3. Os carros da categoria possuem chassi Dallara, pneus Pirelli, câmbio sequencial de 6 marchas e motores Bespoke Mecachrome de 6 cilindros, 3.4 litros, com 380 cavalos de potência, atingindo 300 km/h.

“Estou bem animado”, disse Collet. “Já faz um tempo que não piloto, então, vai ser muito bom voltar a acelerar. Estava bem ansioso para a chegada deste dia, já que em virtude da pandemia houve um atraso e não sabíamos quando poderíamos realmente andar. Agora com os testes confirmados, vou poder conhecer mais a equipe, o carro, os pneus e, com certeza, serão dois dias muito produtivos”, comentou o brasileiro, atual vice-campeão da Fórmula Renault Eurocup.

“Sábado é meu aniversário, então, não poderia ter melhor presente do que guiar o carro”, comemorou.

“Red Bull Ring é uma pista que eu já conheço, foi onde andei pela primeira vez com um carro de Fórmula Renault. Gosto do circuito e espero que seja um ótimo começo, pois temos muitas coisas para trabalhar”, finalizou Collet.

A temporada 2021 da FIA F-3 terá sete finais de semana em rodada tripla, totalizando 21 corridas. As etapas serão sempre preliminares da Fórmula 1, o que faz da competição uma grande vitrine para os jovens e talentosos pilotos.

Confira o calendário da temporada 2021 da FIA F-3:

Testes Coletivos

03 e 04 de abril Spielberg Red Bull Ring (Áustria)

21 e 22 de abril Barcelona (Espanha)

12 e 13 de Maio Jerez de la Frontera (Espanha)

Corridas

06 a 08 de maio Barcelona (Espanha)

24 a 26 de junho Paul Ricard (França)

01 a 03 de julho Spielberg Red Bull Ring (Áustria)

29 a 31 de julho Hungaroring (Hungria)

26 a 28 de agosto Spa Francorchamps (Bélgica)

02 a 04 de setembro Zandvoort (Holanda)

21 a 23 de outubro Circuito das Américas (Estados Unidos)

