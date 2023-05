Único brasileiro no grid da Fórmula 2, Enzo Fittipaldi disputa neste final de semana a quinta etapa da temporada 2023, marcada para o Circuito Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, Itália. O piloto da Carlin conta com um bom histórico na pista e também espera manter os resultados da última etapa, afinal, além de vir de um pódio no Azerbaijão, no ano passado ele conquistou um segundo lugar no mesmo local.

Fittipaldi vem de duas corridas com resultados importantes, com um pódio e dois top 5 que o colocaram no grupo dos 10 primeiros colocados da classificação. Agora seu foco está em avançar no campeonato. O piloto acredita que o histórico conta muito, já que foi ao pódio em 2022 no circuito localizado próximo a cidade de Bolonha e já venceu em Ímola na FRECA em 2019. A expectativa do piloto da academia da Red Bull é buscar um resultado tão bom quanto no ano anterior.

"Correr na Itália é sempre muito especial para mim, afinal comecei minha carreira correndo na Fórmula 4 Italiana, então conheço bem a pista de Ímola e, além disso, venho de uma corrida muito boa lá no ano passado, com um segundo lugar. Me lembro de fazer boas ultrapassagens, então espero que conseguir ter o mesmo prazer que senti no ano passado em Ímola", disse Enzo.

“Além do histórico na pista, venho embalado de Baku, onde tive um final de semana incrível. Portanto tenho tudo para conseguir terminar o domingo muito feliz, e espero terminar a etapa com mais pontos e avançando na tabela de classificação”, completou.

Como de praxe na Fórmula 2, a programação será aberta na sexta-feira (19), quando ocorrem o único treino livre do final de semana e a classificação. O sábado é reservado para a primeira corrida do final de semana, mais curta e que paga menos pontos, enquanto o domingo tem a corrida principal. O BandSports mostra toda a programação.

Sexta-Feira, 19 de maio

treino livre: 6h

classificação: 10h55

Sábado, 20 de maio

Corrida 1: 9h15

Domingo, 21 de maio

Corrida 2: 5h10

