Silêncio, completo silêncio. Concentração total naqueles minutos quando se coloca o capacete e se entra no carro com o grid formado. Em mais alguns instantes, uma voz ao longe diz: 'placa de 1 minuto'. O coração bate forte, acelerado. E aí a gota de suor se forma, mas fica na balaclava, e a pele arrepia. A respiração está tensa. Um milhão de pensamentos ao mesmo tempo... É um misto de sentimento, com cada centímetro do corpo gritando. Lá fora: silêncio.

Na sequência, ouve-se o ronco dos motores. Voltas de apresentação. O carro madrinha sai da pista, impassível, corta-a em um instante: um susto. Já se sabe o que precisa ser feito e é hora de pisar fundo.

Agora, um som conhecido soa no ouvido: é o apoio e instruções da equipe no box. O coração segue acelerado, levando o cérebro e o corpo agir rápido. As ultrapassagens começam: passa um, dois, três, ganha outra na curva e assim por diante. É pura adrenalina até que se finda o tempo estipulado de prova. A bandeira quadriculada balança, no ar. A equipe grita, aplaude. E seu nome é chamado para subir ao pódio!

Que momento... Imagine tudo isso sentido por um garoto de 16 anos que conquista o seu primeiro pódio. Lucas Mendes, mato-grossense de Cuiabá, no comando do GTSR#88, era só emoção na etapa Special Edition em Goiânia (GO), após três corridas disputadas no último final de semana, dias 04 e 05 de junho. O jovem piloto, inscrito na classe PROAM, soube manter o foco e o bom ritmo, garantindo o terceiro lugar do pódio em uma das principais categorias do automobilismo brasileiro .

“Foi uma experiência única, uma festa muita boa e uma sensação de alívio”, contou o piloto, que faz sua primeira temporada no campeonato. “Vou dar o meu máximo até o final, para subir mais posições. Agora que consegui me adaptar ao carro, posso pensar em brigar pelo campeonato. As perspectivas estão muito boas. Creio que se continuar assim, dará para fechar a temporada numa boa posição”, ressaltou.

Mendes já pensa no próximo desafio, marcado para o dia 09 de julho: a Night Challenge, etapa tradicional em Londrina, no Paraná. “Depois dessa primeira fase do campeonato, com mais horas de voo, além das primeiras experiências nas pistas de Santa Cruz do Sul, Interlagos, Velocitta e Goiânia, estou bastante confiante. Sinto que me adaptei muito bem e espero sair de Londrina com um bom resultado”, complementa. Ele ocupa a quarta posição na tabela Special Edition, com 48 pontos.

Classificação Special Edition, após etapa de Goiânia (quali + três corridas):

PROAM

1) #54 Diogo Moscato, 72 pontos

2) #61 Antonio Junqueira, 59

3) #09 Arthur Gama, 53

4) #88 Lucas Mendes, 48

5) #79 Rafael Seibel, 46

6) #18 Dudu Trindade, 34

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 75 pontos

2) #77 Felipe Baptista/Pedro Costa, 65

3) #13 Rafael Dias, 55

4) #37 Ayrton Chorne, 51

5) #82 Gerson Campos/Lourenço Beirão, 51

6) #12 César Ramos/Edgar Bueno Neto, 43

7) #87 Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli, 27

AM

1) #19 Luís Debes, 58 pontos

2) #78 Léo Yoshii, 53

3) #72 Giovani Girotto, 49

4) #31 Roberto Possas / Cello Nunes, 37

5) #08 Alexandre Kauê / Tiago Kfouri, 28

6) #16 Léo Martins, 25

Confira os locais e datas da Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

