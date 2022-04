Carregar reprodutor de áudio

Logo em sua estreia pela Dignity Gold GT Sprint Race, o jovem Arthur Gama faturou a vitória! Na etapa do Velocitta, a segunda da temporada 2022, o piloto gaúcho venceu em Mogi Guaçu (SP), conseguindo o triunfo geral e, por consequência, na classe PROAM, a intermediária da competição.

Na PRO, quem ficou com a glória foi Gerson Campos, que cruzou a linha de chegada logo atrás de Gama. Enquanto isso, na AM, a divisão mais democrática da categoria que mais cresce no País, Alexandre Kaue foi o grande vencedor no interior paulista, terminando no 13º lugar geral.

O terceiro a receber a bandeira quadriculada foi Pedro Costa, da PRO. Autor da pole position, Diogo Moscato, da PROAM, terminou no quarto lugar geral, à frente de Alex Seid (PRO) e Antonio Junqueira (PROAM). Veja o resultado completo abaixo:

Assim como a primeira corrida da GT Sprint Race no Velocitta, você acompanha a segunda prova ao vivo no site do Motorsport.com. A programação da rodada disputada em Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo, você vê abaixo:

Domingo, 03 de abril

13h15 - Volta de apresentação + Corrida 2 (23 min + 1 volta)

Veja como foi a corrida 1 da GT Sprint Race no Velocitta

