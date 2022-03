Diogo Moscato estreia na GT Sprint Race com patrocínio da Lubrax

Carregar reprodutor de áudio

Após realizar uma temporada com ótimos resultados no kart e na Fórmula 1600 em 2021, o piloto baiano Diogo Moscato, de 17 anos, fará sua estreia na categoria PROAM da GT Sprint Race, no próximo dia 13, no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

Agora com patrocínio da Lubrax, o jovem competidor pretende trazer todo o conhecimento adquirido nas pistas nas duas modalidades disputadas nos últimos anos para sua estreia na categoria turismo.

“Estou muito empolgado com minha entrada na GTSR, que é um novo e importante passo em minha trajetória. Sei que se tiver um bom desempenho e conseguir boa performance ao longo do ano, posso ganhar experiência e garantir bons resultados. É um momento especial”, destaca Moscato.

Apaixonado por corridas de turismo e de resistência, o piloto vem se preparando dentro e fora das pistas. “Reforcei treinamentos e ganhei massa magra, o que me deixou mais disposto. Também utilizo o simulador para conhecer as características de cada pista, de cada competição”, comenta.

Com 27 pilotos no grid, a GTSR tem alguns dos atletas de mais renome no automobilismo nacional, como o bicampeão Thiago Camilo, além de Luciano Zangirolami e Antônio Pizzonia. Assim, Moscato sabe que terá uma grande batalha pela frente.

“Será incrível competir ao lado de pilotos renomados e experientes nessa categoria. Usarei toda minha força, garra, e vontade de crescer no automobilismo para evoluir a cada etapa”, ressalta Diogo.

PROGRAMAÇÃO – ETAPA 1

Sexta-feira, 11 de março

14h00 às 14h45 - GT Sprint Race – Treino extra 1

17h00 às 17h50 – GT Sprint Race – Treino extra 2

18h00 - GT Sprint Race – Track Walk

Sábado, 12 de março

10h55 às 11h40 – Treino oficial 1

14h00 às 14h45 – Treino oficial 2

14h00 – Briefing

16h30 às 16h40 – Treino classificatório 1

16h50 às 17h00 - Treino classificatório 2

Domingo, 13 de março

08h05 às 08h15 – Warm-up

09h40 – Corrida 1 (23min + 1 volta)

12h30 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

13h20 às 13h30 – Pódios

Calendário da GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #EdiçãoEspecial

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #EdiçãoEspecial

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #EdiçãoEspecial

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

