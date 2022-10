GT Sprint Race: a aposta dos líderes do Rookie Of The Year 2022

Carregar reprodutor de áudio

Estamos há praticamente um mês para o oitavo dos nove eventos do campeonato de 2022 da Dignity Gold GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro. Ainda pela frente, cinco das 21 corridas programadas na 11ª temporada: três delas no Autódromo de Goiânia (GO), dia 06 de novembro, e as outras duas na etapa decisiva no Autódromo de Londrina, no dia 10 de dezembro. Por isso, muita coisa está em jogo com a decisão dos títulos entre os pilotos.

Um deles, o torneio Rookie Of The Year é um prêmio anual da GT Sprint Race desde a temporada 2013, concedido ao melhor novato do ano da temporada regular da competição. O vencedor dentre os 15 estreantes receberá um troféu e R$ 25 mil para ser utilizado no próximo calendário.

Na categoria PROAM com o carro GTSR de nº 09, Arthur Gama tem demonstrado seu talento ao liderar a tabela de classificação no campeonato Brasil e a vice-liderança no torneio Special Edition 2022.

Com esse panorama, é o líder no campeonato Rookie Of The Year após a última etapa no circuito gaúcho de Tarumã, onde, correndo em 'casa', angariou sua quinta vitória no ano e mais um segundo lugar.

Dessa forma, o jovem de Porto Alegre diz que irá para as etapas finais do campeonato para buscar mais pódios, o que, de certa forma, viria a coroar uma temporada de grandes resultados para o piloto.

Gama acumula 216 pontos. “As expectativas são as melhores possíveis, cada etapa me adapto mais no carro. Em Goiânia vou tentar ser bem constante e marcar o máximo de pontos possíveis, pois tenho que tentar buscar o campeonato", disse Arthur.

"Já em Londrina, vou tentar fazer corridas seguras, é uma pista que andei super bem, para tentar levar o campeonato com segurança”, destaca Gama. O vice do Rookie, Diogo Moscato (#54), é o líder na categoria PROAM da Special Edition, vice-líder do campeonato Brasil.

“Goiânia foi uma pista muito boa pra mim na primeira visita do ano, espero repetir ou melhorar meus resultados lá para garantir o título Special Edition, pontos nos outros campeonatos e assumir a liderança, agora que estou adaptado ao carro”, destaca Diogo. Edgar Bueno Neto (foto) é o terceiro.

Os nove eventos que compõem o calendário da GTSR 2022 estão divididos em dois torneios e em seis praças diferentes: no campeonato Brasil, seis etapas (duas corridas em cada), – Santa Cruz do Sul (RS), Velocitta (SP), Interlagos (SP), Londrina (PR) –, além das três do 'Special Edition' – Goiânia (duas etapas) e Interlagos (SP) –, com três corridas cada. Da soma geral sairá o campeão Overall nas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

PREMIAÇÕES

Os pilotos inscritos, além do título do torneio, irão concorrer a R$ 20 mil em bônus para o vencedor de cada corrida final, de cada categoria e em cada etapa. Somados, serão R$ 180 mil em prêmios. Complementando o campeonato, as outras seis etapas (12 corridas) serão realizadas todas no Brasil, tendo um ou dois pilotos por carro, os quais concorrerão ao título das classes PRO, PROAM e AM.

Os campeões Overall receberão troféu diferenciado e R$ 50.000,00 em cada categoria, num total de R$ 150 mil. No Rookie Of The Year, estreantes 'zerados' ou com participação em no máximo três etapas nos anos anteriores, o campeão receberá um troféu diferenciado e crédito de R$25.000,00.

Os créditos mencionados são descontos para 2023. As premiações não são acumulativas e sempre prevalecerá o maior prêmio. Em caso de separação das duplas vencedoras para o ano seguinte, os créditos serão automaticamente divididos. As premiações são invendáveis e intransferíveis.

Classificação do Rookie Of The Year (após sete etapas e 16 corridas)

1) #09 Arthur Gama, 216 pontos

2) #54 Diogo Moscato, 162

3) #12 Edgar Bueno Neto, 90

4) #37 Ayrton Chrone, 74

5) #16 Lucas Mendes, 50

6) #56 Brendon Zonta, 18

7) #78 Léo Yoshii, 16

8) #16 Léo Martins, 14

9) #77 Dudu Barrichello, 11

10) #08 Alexandre Kauê, 4

11) #31 Roberto Possas, 2

12) #31 Cello Nunes, 2

13) #71 Luís Zanon, 1

14) #08 Tiago Kfouri, 1

15) #37 Cassiano Lopes, 0

