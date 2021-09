GT Sprint Race abre fim de semana com treinos extras em Curitiba

Após pouco mais de nove meses, a GT Sprint Race volta a realizar uma etapa no Autódromo Internacional de Curitiba, um de seus mais tradicionais palcos. Nesta sexta-feira, as atividades foram reservadas para dois treinos extras, às 12h25 e 15h15. No fim de semana, são duas corridas pelo campeonato Brasil no evento 'Inverse Race', com provas de 23 minutos e mais uma volta cada: as duas no domingo, 8h30 e 12h20.

A lista de inscritos para este fim de semana tem 28 pilotos divididos nas categorias PRO, AM e PROAM. Entre eles, estão sete competidores paranaenses, sendo seis curitibanos: Julio Campos, Pedro Aizza, Giovani Girotto, Luis Debes, Léo Torres, Eduardo Pavelski e Gabriel Casagrande, que nasceu em Pato Branco (PR), mas mora na capital. Além disso, serão dois estrangeiros: os paraguaios Danny Candia e Oscar Bittar.

Na liderança da tabela de classificação do campeonato nacional da GTSR, com seis corridas disputadas até o momento, estão Campos/Torres, com 105 pontos na categoria PRO. Eles são seguidos por Casagrande/Pavelski, com 101. Weldes Campos tem 97, Alex Seid/Marcelo Henriques 96 e, empatados, Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho e Gerson Campos somam 91 unidades.

Na classe AM, o líder é Walter Lester, com 140 pontos. Em segundo, está Luis Debes, com 137. No terceiro posto, Caê Coelho/Adriano Ramos, com 110. O quarto é Giovani Girotto, que soma 70, e o quinto é Bruno Campos, com 50.

Já na PROAM, Pedro Ferro está apenas três pontos à frente de Pedro Aizza, com 122 pontos contra 119. Francesco Franciosi tem 118, Rafael Dias 100, Pedro Costa/Antonio Junqueira 89 e Adalberto Baptista 83.

Com nove curvas em seus 3.695 metros de extensão, a pista muito técnica, com uma longa reta principal, freadas fortes e desafiadoras curvas de alta. A última passagem da GT Sprint Race por Curitiba foi em outubro de 2020, com vitórias de Rodrigo Sperafico (PRO), Guto Negrão (AM) e Weldes Campos (PROAM) na primeira corrida e Ricardo Sperafico (PRO), Bruno Campos (AM) e Adalberto Baptista (PROAM) na segunda.

ETAPA #INVERSERACE

Um dos diferenciais no regulamento para a etapa é que serão duas tomadas de tempos (Q1 e Q2) com duração de 10 minutos cada. Os carros comandados por duplas deverão ter cada classificatório feito por um piloto.

Os classificatórios terão seus tempos somados e divididos por dois e, então, estará definido o resultado final. Além disso, o grid invertido, que compõe o calendário desde 2014, será repetido nessa etapa, como previsto. Na primeira corrida, são invertidos os oito primeiros em relação ao resultado do classificatório. Para a segunda corrida, nova inversão dos oito primeiros. Cada corrida vale 25 pontos.

F1 AO VIVO: TREINOS na Holanda, Hamilton com PROBLEMAS e a volta de ALBON | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: