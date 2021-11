Completadas as 19 corridas correspondentes aos oito eventos iniciais da GT Sprint Race 2021 — Mogi Guaçu (SP), Goiânia (GO), São Paulo (SP), Cascavel (PR), Viamão (RS), Lima Duarte (MG), Londrina (PR) e Curitiba (PR) — os primeiros colocados das classes PRO, AM e PROAM já começam a esboçar suas posições finais no campeonato Overall, que envolve todas as etapas da temporada, somando o torneio Special Edition ao nacional, chamado Brasil.

Resta só uma das nove etapas programadas para 2021. O evento de decisão será no Autódromo Internacional de Curitiba, nos dias 03 a 05 de dezembro. O desafio, com duas corridas no fim de semana, promete disputas emocionantes e apontará os campeões da décima temporada da GTSR.

Na classe PRO, a mais competitiva, Thiago Camilo encabeça a classificação Overall com 336 pontos, seguido por Nathan Brito, com 282; Alex Seid, com 276; Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, com 271; Weldes Campos, com 263; e Gerson Campos, com 257.

Na AM, a divisão mais democrática, Walter Lester segue no topo da tabela, com 314 pontos. Na segunda posição, está Giovani Girotto, somando 256 pontos. Seguindo a tabela, Luis Debes tem 190; Adriano Ramos, 179; e Caê Coelho, 168.

Lester conta com uma vitória e duas poles valendo 25 pontos, além de ter chegado em segundo sete vezes. “Estou preparado para fazer mais duas grandes corridas e a meta é de fechar o ano como campeão. Mas não posso relaxar. Desta vez, são 75 pontos em jogo”, ponderou o piloot.

Por sua vez, o líder da classe PROAM, Pedro Aizza, aparece no topo do ranking com 370 pontos. O piloto do carro #73, Francesco Franciosi, está em segundo, com 323 unidades. Na terceira posição, Rafael Dias tem 299 pontos. Na sequência, aponta a dupla Pedro Costa/Antonio Junqueira, com 251; Adalberto Baptista, com 196; e, na sexta colocação, Marcus Índio, que soma um total de 122 unidades.

Nas duas corridas finais, estão em jogo 75 pontos por classe. O evento se chama “Match Point” e dá 25 pontos para o classificatório, 25 para a corrida 1 e 25 para a corrida 2. Cada prova terá 23 minutos mais 1 volta. No Overall, o campeão ganha troféu diferenciado e crédito de 50.000 reais para 2022.

Classificação Overall (após oito eventos e 19 corridas):

PRO

1) #21 Thiago Camilo, 336 pontos

2)#77 Nathan Brito, 282

3) #01 Alex Seid, 276

4) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 271

5) #11 Weldes Campos, 263

6) #82 Gerson Campos, 257

7) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 247

8) #04 Julio Campos /Léo Torres, 177

9) #21 Beto Cavaleiro, 147

10) #01 Marcelo Henriques, 138

11) #19 Luciano Zangirolami, 133

12) #03 Pedro Ferro, 122

13) #11 Cesar Ramos, 95

14) #37 Lourenço Beirão, 88

15) #37 Zezinho Muggiati, 52

16) #19 Paulo Salustiano, 39

AM

1) #17 Walter Lester, 314 pontos

2) #72 Giovani Girotto, 256

3) #37 Luis Debes, 190

4) #31 Adriano Ramos, 179

5) #31 Caê Coelho, 168

6) #59 Danny Candia, 113

7) #09 Marcus Índio, 78

8) #59 Ernesto Benidez, 60

9) #33 Bruno Campos, 50

10) #31 Gustavo Teixeira/Roberto Possas, 50

11) #04 Leandro Parizotto/Cassio Cortes, 48

12) #31 Vinny Azevedo/Luiz Arruda, 46

13) #12 Léo Yoshii, 32

14) #37 Ricardo Siqueira, 32

15) #33 Emílio Padron, 30

16) #12 Rafael Maeda, 28

17) #59 Oscar Bittar, 25

18) #90 José Vitte, 24

19) #21 Cesar Fonseca, 16

20) #07 Pedro Bezerra, 16

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 370 pontos

2) #73 Francesco Franciosi, 323

3) #13 Rafael Dias, 299

4) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 251

5) #793 Adalberto Baptista, 196

6) #13 Marcus Índio, 122

7) #03 Pedro Ferro, 122

8) #03 Lourenço Beirão , 85

9) #373 Raphael Teixeira, 82

10) #37 Luis Debes, 72

11) #373 Kleber Eletric, 60

12) #69 Daniel Correa, 49

13) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, 26

14) #373 Roberto Possas, 22

–

Classificação da GT Sprint Race, campeonato Brasil (após cinco etapas e 10 corridas):

AM

1) #37 Luis Debes, 190 pontos

2) #31 Caê Coelho, 182

3) #17 Walter Lester, 170

4) #31Adriano Ramos, 150

5) #72 Giovani Girotto, 102

6) #12 Marcus Índio, 78

7) #59 Danny Candia, 53

8) #33 Bruno Campos, 50

9) #09 Léo Yoshii, 32

10) #33 Emilio Padron, 30

11) #12 Rafael Maeda, 28

12) #59 Oscar Bittar, 25

13) #90 José Vitte, 24

14) #07 Pedro Bezerra, 16

PRO

1) #04 Julio Campos /Léo Torres, 191 pontos

2) #82 Gerson Campos, 149

3) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 147

4) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 138

5) #11 Weldes Campos, 135

6) #19 Luciano Zangirolami, 133

7) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 131

8) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 123

9) #77 Nathan Brito, 122

10) #19 Paulo Salustiano, 39

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 183 pontos

2) #73 Francesco Franciosi, 177

3) #13 Rafael Dias, 174

4) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 130

5) #03 Pedro Ferro, 122

6) #793 Adalberto Baptista, 97

7) #03 Lourenço Beirão, 39

8) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, 26

–

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Lima Duarte/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#NightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

Verstappen QUEIMOU LARGADA ou SAIU DA POSIÇÃO ERRADA no GP do Catar? Veja o que diz a regra da F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: