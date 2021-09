Um dos maiores nomes de todo o esporte a motor no País, Thiago Camilo voltou a mostrar a sua força e foi o mais rápido do dia nos treinos livres da GT Sprint Race em Curitiba, horas antes do treino classificatório a ser disputado no fim da tarde deste sábado no Paraná.

O piloto, que divide o GTSR #21 com Beto Cavaleiro, cravou 1min29s966 e se credencia como um dos favoritos para a sessão qualificatória da etapa, a quarta do campeonato Brasil da GTSR, sendo também o sexto evento realizado pela destacada categoria em sua 10ª temporada.

A dupla Sergio Ramalho/Dudu Trindade, do carro #25, ficou com a segunda posição geral e também na classe PRO, a mais competitiva da GT Sprint Race, uma das principais atrações do cenário automobilístico no País.

Com a máquina #13, Rafael Dias foi o mais rápido na categoria PROAM, a intermediária, enquanto Giovani Girotto voltou a liderar na AM, a mais democrática, após ser o mais veloz também na sessão prática inaugural, mais cedo. Os treinos classificatórios, que definem os grids de largada para as provas deste domingo, acontecem a partir das 16h30. As corridas serão às 8h30 e às 12h20.

Camilo, que também disputa a Stock Car, celebrou: "O carro está muito bem acertado e gosto muito do autódromo de Curitiba. Então, as expectativas para a classificação estão bem positivas."

"O meu parceiro Beto Cavaleiro também andou super bem. Então, queremos garantir pontos importantes para o campeonato”, seguiu Thiago, que recentemente correu na pista paranaense pela Stock.

Líder da PROAM, Dias gostou das sessões práticas. “Foi muito bom. Desde o primeiro treino, quando consegui perceber no que precisava melhorar. Deu certo, então estou bem empolgado para as tomadas de tempos, quero pole”, disse o competidor de São Bernardo do Campo (SP).

Girotto, que liderou os dois treinos na AM, está usando neste final de semana um capacete com pintura idealizada pelos filhos Luiza (seis anos) e Joaquim (um ano e oito meses). “Chamamos de capacete da sorte", disse o piloto 'da casa'.

"Realmente tem feito jus com a primeira colocação nos dois treinos na classe AM. Foi feito pelos meus filhos e também pela minha esposa”, contou o piloto curitibano, que vem se destacando nas últimas etapas da GTSR 2021.

ETAPA #INVERSERACE

Um dos diferenciais no regulamento para a etapa é que serão duas tomadas de tempos (Q1 e Q2) com duração de 10 minutos cada. Os carros comandados por duplas deverão ter cada classificatório feito por um piloto.

Os classificatórios terão seus tempos somados e divididos por dois e, então, estará definido o resultado final. Além disso, o grid invertido, que compõe o calendário desde 2014, será repetido nessa etapa, como previsto. Na primeira corrida, são invertidos os oito primeiros em relação ao resultado do classificatório. Para a segunda corrida, nova inversão dos oito primeiros. Cada corrida vale 25 pontos.

TRANSMISSÕES - As corridas da GT Sprint Race, sem público, têm transmissão ao vivo para todo o país no Motorsport.com, e, pela TV, o BandSports também mostra a 2ª corrida do evento. Durante a semana, após cada etapa, também terão destaque no Acelerados (SBT). A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

Confira o resultado do segundo treino oficial:

1) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, PRO, 1min29seg966

2) #25 Sérgio Ramalho/Eduardo Trindade, PRO, 1min30seg534

3) #300 Alex Seid/ Marcelo Henriques, PRO, 1min30seg724

4) #82 Gerson Campos, PRO, 1min30seg953

5) #13 Rafael Dias, PROAM, 1min30seg995

6) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min31seg028

7) #19 Luciano Zangirolami/Nathan Brito, PRO, 1min31seg152

8) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min31seg289

9) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, PRO, 1min31seg433

10) #11 Weldes Campos, PRO, 1min31seg604

11) #04 Julio Campos /Léo Torres, PRO, 1min31seg897

12) #72 Giovani Girotto, AM, 1min32seg237

13) #59 Danny Candia/Oscar Bittar, AM, 1min32seg250

14) #161 Antonio Junqueira/ Pedro Costa, PROAM, 1min32seg331

15) #37 Luis Debes, AM, 1min32seg374

16) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, AM, 1min33seg146

17) #17 Walter Lester, AM, 1min33seg284

18) #793 Adalberto Baptista, PROAM, sem tempo

19) #12 Marcus Índio/Rafael Maeda, AM, sem tempo

Programação da GT Sprint Race em Curitiba:

Sábado, 04 de setembro

10h55 às 11h40 – Treino oficial 2

16h30 às 16h40 – Treino classificatório 1

16h50 às 17h00 – Treino classificatório 2

Domingo, 05 de setembro

08h20 – 08h30 – Warmup

10h30 – Corrida 1

14h10 – Corrida 2

