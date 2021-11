Diretamente dos autódromos mais tradicionais do automobilismo brasileiro para a cidade de Curitiba, o GT Sprint Race de corrida do piloto Adalberto Baptista esteve em exposição no final de semana do dia 19 a 21 de novembro no Balarotti de Barigui.

A ação de marketing foi idealizada pela Tekbond, patrocinadora oficial que gerencia a carreira de Baptista na GT Sprint Race. O piloto atua no motorsport há mais de duas décadas. Além disso, a iniciativa contou com todo apoio e supervisão da equipe técnica da categoria, que terá a sua nona e grande final no próximo dia 05 de dezembro, no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais/PR.

FICHA TÉCNICA DO CARRO

Os carros das temporadas 2020 e 2021 mantiveram o conceito de cockpit utilizado nos modelos anteriores da competição. O piloto fica sentado no meio da máquina. O chassi é tubular, de aço inox, e o peso total é de 1.000 kg.

O motor é V6, tem 3.6 litros, com 300 cv de potência e um torque de 40 kg. Em relação aos freios, as pinças são de fabricação Argentina, marca doppler, discos de freios Fremax e pastilhas de freios TecPads.

Já na parte eletrônica, passaram a usar o GT Attack, em que o piloto tem todas as informações técnicas do carro no volante, o que facilita muito o entendimento dos sinais vitais do motor, além de evitar possíveis quebras e, acima de tudo, trazer facilidade ainda maior com relação ao equilíbrio.

Já na parte da suspensão, elas são independentes, através de duplo triângulo e push rods. Os GTs são compostos por um câmbio sequencial de fabricação francesa, super conceituado no mundo do automobilismo, chamado Sadev, com seis marchas, power shift e paddle shift (câmbio na borboleta).

