A GT Sprint Race anunciou os locais e as datas das três etapas do torneio Special Edition 2022. O torneio será em Goiânia (GO), São Paulo (SP) e Brasília (DF). Outra novidade é que o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), sediará a última etapa do ano, em 11 de dezembro.

Ao todo, a temporada terá nove etapas programadas – sete delas em diferentes circuitos -, algumas inéditas e repletas de emoção, com novas praças. É o caso da etapa inicial em Santa Cruz do Sul (RS), neste final de semana, e da penúltima etapa em Brasília (DF), no dia 06 de novembro.

Dentre as atrações já consagradas, foram marcadas para o circuito de Interlagos, em São Paulo/SP, no dia 1º de maio, a realização da #SuperPole e, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), a tradicionalíssima #NightChallenge, no dia 09 de junho.

A garantia é de velocidade e emoção, que acompanham a categoria desde a sua fundação em 2012. Serão seis etapas do campeonato Brasil e três do torneio Special Edition, com pilotos acelerando sozinhos ou em duplas ou trios por carro, cada qual em sua respectiva classe (PRO, PROAM e AM). Nas etapas especiais, serão nove corridas ao todo, com três provas por final de semana. A classificação segue regulamento exclusivo: as duas primeiras corridas são classificatórias para a final.

PREMIAÇÃO

Os pilotos inscritos, além do título do minitorneio, irão concorrer a R$ 20 mil em bônus para o vencedor de cada corrida final, de cada categoria e em cada etapa. Somados, serão R$ 180 mil em prêmios.

Complementando o campeonato, as outras seis etapas (12 corridas), serão realizadas todas no Brasil, tendo um ou dois pilotos por carro, os quais concorrerão ao título das classes PRO (mais competitiva), PROAM e AM.

Os campeões Overall receberão troféu diferenciado e crédito de R$ 50.000,00 em cada categoria, num total de R$ 150 mil. No Rookie of The Year, com estreantes com participação em até três etapas nos anos anteriores, o campeão receberá um troféu diferenciado e crédito de R$25.000,00.

Os créditos são descontos para a temporada 2023. As premiações não são acumulativas e sempre prevalecerá o maior prêmio. Em caso de separação das duplas vencedoras para o ano seguinte, os créditos serão automaticamente divididos. As premiações são invendáveis e intransferíveis.

PROGRAMAÇÃO – ETAPA 1

Sexta-feira, 11 de março

14h00 às 14h45 - GT Sprint Race – Treino extra 1

17h00 às 17h50 – GT Sprint Race – Treino extra 2

18h00 - GT Sprint Race – Track Walk

Sábado, 12 de março

10h55 às 11h40 – Treino oficial 1

14h00 às 14h45 – Treino oficial 2

14h00 – Briefing

16h30 às 16h40 – Treino classificatório 1

16h50 às 17h00 - Treino classificatório 2

Domingo, 13 de março

08h05 às 08h15 – Warm-up

09h40 – Corrida 1 (23min + 1 volta)

12h30 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

13h20 às 13h30 – Pódios

Calendário da GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #EdiçãoEspecial

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #EdiçãoEspecial

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #EdiçãoEspecial

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

