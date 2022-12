Carregar reprodutor de áudio

O final de semana será marcado pela nona etapa da GT Sprint Race em Londrina, no Paraná. A partir de 2023 a atual categoria passa a se chamar Nascar Brasil e Arthur Gama atual líder da classe PROAM está com foco total no título brasileiro da competição.

A grande final tem 75 pontos em jogo, afinal é a etapa Match-Point, serão 25 pontos para o classificatório, 25 pontos para corrida 01 e 25 pontos para corrida final. Arthur quer repetir o bom desempenho que teve na capital do café em julho deste ano onde foi o nome do final de semana vencendo as duas corridas da geral.

"O meu objetivo para o final de semana é o melhor. Londrina foi um lugar que andei muito bem. Estou bem confiante como líder do campeonato e temos uma boa vantagem nos pontos. Mesmo assim temos que ter cuidado para marcar o máximo de pontos possíveis e tentar ficar entre os três primeiros para não correr riscos no campeonato. É isso vamos se concentrar e buscar o título", enfatizou Arthur.

A programação para os dias 09 e 10 de dezembro com treinos livres na sexta-feira às 11h00, 14h50 e logo mais à tarde às 18h00 classificatório. As corridas acontecem no sábado (10): corrida 01 às 13h40 e a corrida 02 às 17h30. Os canais de YouTube Motorsport e Acelerados, além do BandSports na corrida 02.



Classificação da categoria PROAM:

1) Arthur Gama, 366 pontos

2) Diogo Moscato, 336

3) Dudu Trindade, 279

4) Antonio Junqueira, 256

5) Rafael Seibel, 233

6) Lucas Mendes, 188

7) Brendon Zonta, 116

8) Marco Garcia, 60

9) Luca Milani / Roberto Milani, 49

10) Adalberto Baptista, 40

11) Vitor Genz / Cassiano Lopes, 37

12) Marcus Índio, 36

