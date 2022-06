GT Sprint Race: Moscato celebra liderança na classe PROAM; veja

Carregar reprodutor de áudio

Diogo Moscato, de 17 anos, que pilota o carro #54, alcançou a liderança da classe PROAM da GT Sprint Race, neste final de semana, entre os dias 3 e 5 de junho, da primeira etapa do minitorneio Special Edition da temporada, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

O baiano de 17 anos largou na pole na prova inaugural, com o grid invertido, caiu para quinto, mas conseguiu alcançar a linha de chegada em segundo lugar no geral e primeiro em sua categoria. Na segunda corrida, o jovem largou em décimo, e por conta de uma batida em seu carro, sofreu danos na lataria. Mesmo com esse desafio, concluiu o trajeto e chegou na nona posição no geral e em quarto em sua categoria.

A terceira corrida teve sua ordem de largada definida conforme a somatória de pontos conquistados nas duas primeiras corridas. Quem teve mais pontos saiu na pole e Diogo conseguiu ser o quarto do grid na somatória dos pontos, largando em primeiro da sua categoria, de modo que terminou a prova em segundo lugar apenas 0s037 atrás do primeiro colocado, o que foi suficiente para garantir a liderança da classe PROAM com 72 pontos, 13 à frente do segundo colocado.

As corridas da etapa inaugural do minitorneio Special Edition exigiram muita técnica e estratégia e o jovem piloto achou satisfatório disputar nesse circuito. “A prova foi boa, mesmo com os problemas no carro, conquistamos o primeiro lugar na tabela, estou muito contente com os resultados atingidos. Agora é focar para a próxima corrida, vamos com tudo rumo a vitória”, afirmou Diogo Moscato.

