Na etapa inaugural da GT Sprint Race em 2022, o grande vencedor foi Ricardo Sperafico, que brilhou na chuva deste domingo em Santa Cruz do Sul. O piloto conseguiu superar Rapha Teixeira, seu concorrente na classe PRO, para faturar o triunfo na primeira de duas provas do fim de semana.

O top 3 foi completado por Rafael Dias, também da classe PRO. Após largar da pole position, Eduardo Trindade se manteve na liderança da PROAM e venceu em sua divisão, chegando no quarto lugar geral.

Detentor de título na categoria, uma das mais disputadas do Brasil, Gerson Campos, da PRO, fechou os cinco primeiros colocados. Depois dele, quem cruzou a linha de chegada foi Diogo Moscato, da PROAM.

O sétimo foi Antonio Junqueira, também da PROAM. Vice-campeão em 2019 e de volta à GTSR em 2022, Rafael Seibel, da PROAM, foi oitavo. O argentino Ayrton Chorne, estreante na competição e piloto da PRO, foi nono. Quem completou o top 10 foi Marcelo Henriques, da PRO. Veja tabela:

VÍDEO: Veja como foi a corrida 1 da GT Sprint Race em Santa Cruz do Sul

Grid corrida 1

#18 Eduardo Trindade, PROAM, 1min31seg310 #21 Raphael Teixeira / Thiago Camilo, PRO, 1min31seg588 #13 Rafael Dias, PRO, 1min31seg608 #37 Ayrton Chorne, PRO, 1min31seg620 #82 Gerson Campos, PRO,1min31seg652 #19 Luciano Zangirolami /Sérgio Ramalho, PRO, 1min32seg439 #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min32seg519 #61 Antonio Junqueira, PROAM, 1min32seg747 #01 Marcelo Henriques / Alex Seid, PRO, 1min32seg853 #10 Adalberto Baptista, PROAM, 1min32seg979 #72 Giovani Girotto, AM, 1min33seg001 #87 Jorge Martelli/ Rodrigo Sperafico, PRO, 1min33seg313 #12 Edgar Bueno Neto / Antonio Pizzonia, PRO, 1min33seg535 #56 Brendon Zonta, PROAM, 1min33seg687 #77 Ricardo Sperafico / Pedro Costa, PRO, 1min33seg768 #17 Walter Lester, AM, 1min33seg877 #78 Leonardo Yoshii, AM, 1min34seg338 #54 Diogo Moscato, PROAM, 1min36seg242 #08 Alexandre Kauê, AM, 1min38seg848 #31 Roberto Possas, AM, 1min39seg268 #16 Lucas Mendes / Marco Garcia, PROAM, sem tempo

Grid corrida 2

#21 Thiago Camilo/ Raphael Teixeira, PRO, 1min30seg167 #37 Ayrton Chorne, PRO, 1min30seg345 #19 Sérgio Ramalho/ Luciano Zangirolami, PRO, 1min30seg524 #18 Eduardo Trindade, PROAM, 1min30seg685 #13 Rafael Dias, PRO, 1min30seg848 #87 Rodrigo Sperafico/ Jorge Martelli, PRO, 1min31seg625 #82 Gerson Campos, PRO,1min31seg707 #61 Antonio Junqueira, PROAM, 1min31seg901 #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min32seg023 #72 Giovani Girotto, AM, 1min32seg687 #56 Brendon Zonta, PROAM, 1min32seg930 #12 Antonio Pizzonia / Edgar Bueno Neto, PRO, 1min33seg259 #78 Leonardo Yoshii, AM, 1min33seg679 #17 Walter Lester, AM, 1min33seg932 #08 Alexandre Kauê, AM, 1min36seg587 #31 Roberto Possas, AM, 1min39seg959 #54 Diogo Moscato, PROAM, sem tempo #01 Alex Seid/ Marcelo Henriques, PRO, sem tempo #16 Marco Garcia/ Lucas Mendes, PROAM, sem tempo #10 Adalberto Baptista, PROAM, sem tempo #77 Pedro Costa / Ricardo Sperafico, PRO, sem tempo

Calendário da GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de Março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 03 de Abril – Velocitta – Mogi Guaçu (SP)

Etapa 3 – 01 de Maio – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 4 – 05 de Junho – Goiânia (GO)

Etapa 5 – 10 de Julho – Londrina (PR)

Etapa 6 – 21 de Agosto – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 7 – 18 de Setembro – Tarumã (RS)

Etapa 8 – 06 de Novembro – Brasília (DF)

Etapa 9 – 11 de Dezembro – Londrina (PR)

