Pedro Ferro, piloto santista que faz parte do programa de jovens talentos da Toyota Gazoo Racing, disputou a terceira etapa da GT Sprint Race no último final de semana em Interlagos e conquistou um pódio na categoria Pro-Am. Com um bom início de temporada em 2021, o jovem piloto agora acumula duas vitórias e três pódios na GT Sprint Race neste ano.

“Foi uma etapa satisfatória em Interlagos, saio muito feliz com o pódio no sábado e confiante de que podemos conquistar resultados ainda melhores nas próximas etapas”, disse Pedro. “Vamos fazer os devidos ajustes e seguir trabalhando bastante para evoluir, que é sempre o principal objetivo nas pistas. Vamos em busca de vitórias”, disse Pedro, que tem sua carreira gerenciada por Thiago Camilo, experiente piloto da Stock Car.

Além das vitórias e pódios na GT Sprint Race, o primeiro semestre de 2021 foi de destaque para Pedro na Stock Light, principal categoria de acesso à Stock Car. O piloto santista é o mais jovem do grid e venceu em três das cinco corridas entre os estreantes nesta temporada – em Goiânia, Interlagos e Velocitta.

O currículo do jovem santista conta com triunfos no kartismo nacional e internacional, bem como testes em F4 no exterior. Com um sexto lugar na rodada dupla da Sprint Race no último domingo (27), Pedro mira novas vitórias na etapa de Cascavel, que está marcada para o dia 18 de julho no Paraná.

“Tenho certeza de que podemos atingir bons resultados na próxima etapa. Nosso carro está com um bom ritmo desde o início da temporada e vamos em busca de retomar as vitórias em Cascavel”, diz Pedro.

Além da etapa da GT Sprint Race em julho, o próximo desafio de Pedro nas pistas da Stock Light está marcado para o dia 1º de agosto, em Curitiba.

