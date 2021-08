Sergio Ramalho fará no próximo final de semana uma jornada de trabalho intensa, com a quinta etapa da GT Sprint Race, válida para a segunda etapa do Special Edition 2021, e será a segunda participação do piloto na Copa Truck, a primeira foi em 2017 em Caruaru (PE). Além disso, o pernambucano assegura que está disposto a encarar os próximos desafios para garantir as primeiras posições na tabela de classificação da GT Sprint Race, na categoria PRO.

Ramalho vai competir pela primeira vez em duas categorias ao mesmo final de semana. “Estou feliz demais. São campeonatos completamente diferentes, mas tenho certeza que somará e muito na bagagem e só melhorará o desempenho nas duas, afinal, é mais tempo em pista e trabalhando acerto”, disse o piloto que estará no comando do GTSR#25 na GT Sprint Race e na Copa Truck pela equipe FF Motorsport no caminhão de número 26.

Sobre a temporada pela GT Sprint Race o piloto comenta: "Nós estamos evoluindo dia-a-dia, a cada momento que conseguimos andar no carro. Estou satisfeito com o desempenho até o momento, é fruto do empenho e trabalho”, comenta o competidor.

As atividades da GT Sprint Race começam na sexta-feira, dia 13, com a realização do treino extra entre as 12h30 e 13h15 e o primeiro treino oficial a partir das 14h55. No sábado, o segundo treino será às 09 horas, enquanto a definição do grid acontece às 13 horas. A corrida do sábado, 14, terá largada às 16h05. Já no domingo, 15, terá largada da segunda corrida às 09h20 e a terceira corrida às 12h30.

As nove etapas que compõem o calendário da competição estão divididas em duas séries: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

Todas as corridas da GT Sprint Race têm transmissão ao vivo para todo o país pelo YouTube, no canal oficial da categoria (youtube.com/gtsprintrace) e no programa Acelerados (youtube.com/acelerados), no Motorsport.com, e, pela TV, no BandSports.

Durante a semana, após cada etapa, também terão exibição no programa Acelerados (Band), no Programa Na Faixa com National Sports Channel (COM Brasil TV). A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

A GT Sprint Race é patrocinada pela Pirelli e Militec1, têm apoio da TecPads, Fremax, Tekbond, Gold Springs e Graxa.

PROGRAMAÇÃO - ETAPA DE TARUMÃ

Sexta-feira, 13 de agosto

12h30 às 13h15 – GT Sprint Race – Treino extra

14h55 às 15h40 – Treino oficial 1

Sábado, 14 de agosto

09h00 às 09h45 – Treino oficial 2

13h00 às 13h30 – Treino classificatório

16h05 – Corrida 1

Domingo, 15 de agosto

09h20 – Corrida 2

12h30 – Corrida 3

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

