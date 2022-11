Carregar reprodutor de áudio

A etapa decisiva do torneio Special Edition da GT Sprint Race 2022 será disputada no traçado externo do Autódromo de Goiânia. Uma novidade para o paraense Roberto Possas, que pretende tesar os seus limites e terminar entre os três primeiros.

“É uma novidade para mim. Nunca andei em um oval ou no traçado externo de Goiânia. Estou ansioso para experimentar isso e testar os limites meu e do carro”, comentou o piloto, que está na quinta posição na Special Edition e em terceiro na classificação geral do campeonato na classe AM.

“Quero usar a etapa para somar o maior número de pontos possíveis, visando a disputa do Overall. Temos boas chances no campeonato e o objetivo é fechar entre os primeiros”, comentou Roberto Possas.

A sexta-feira é de treinos livres em Goiânia, com duas sessões. No sábado, as atividades serão mais intensas, com um treino livre, o treino de classificação e a primeira das três corridas, a partir das 16h20. As duas corridas finais serão realizadas no domingo, às 10h45 e 13h50.

Programação Dignity Gold GT Sprint Race | Special Edition | Goiânia (GO)

Sexta-feira, 04 de novembro

16h00 às 16h45 – Treino oficial 1 (máximo 18 voltas)

Sábado, 05 de novembro

09h15 às 10h00 – Treino oficial 2 (máximo 18 voltas)

12h45 às 13h15 – Treino classificatório (02 voltas rápidas por carro)

16h10 – CORRIDA 1 (20 minutos e mais uma volta)

Domingo, 06 de novembro

07h30 às 07h40 – Warmup

09h00 às 10h00 – Visitação de boxes

09h00 às 09h30 – Show Negretti

09h30 às 10h00 – Desfile de motos

10h40 – CORRIDA 2 (20 minutos e mais uma volta)

13h30 – CORRIDA 3 (23 minutos e mais uma volta)

14h30 às 15h30 – Volta rápida

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 10 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: