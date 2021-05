GT Sprint Race: Primeiro treino abre oficialmente temporada 2021

Uma das principais categorias do automobilismo nacional volta a ser atração neste final de semana. Na manhã deste sábado, 1º de maio, foi a primeira oportunidade de ver todos os carros da GT Sprint Race 2021 na pista do Autódromo Velocitta, com a realização do primeiro treino oficial.

Os 29 pilotos inscritos buscarão o topo do pódio e os importantes pontos para começar bem a primeira fase da temporada nas categorias PRO, AM e PROAM. Para o período da tarde está programado o segundo treino oficial, às 12h50 (40 minutos de duração), e os treinos classificatórios, às 16h00 e 16h20 (10 minutos de duração cada um).

Resultado do primeiro treino

1) #25 Eduardo Trindade /Sergio Ramalho, PRO, 11, 1min37s693

2) #21 Thiago Camilo /Beto Cavaleiro, PRO, 1min37s833

3) #161 Antonio Junqueira /Pedro Costa, PROAM, 1min37s980

4) 11 Weldes Campos, PRO, 1min38s228

5) #3 Lourenço Beirão /Pedro Ferro, PROAM, 1min38s269

6) #1 Alex Seid /Marcelo Henriques PRO, 1min38s331

7) #19 Luciano Zangirolami /Nathan Brito, PRO, 1min38s571

8) #13 Rafael Dias, PROAM, 1min38s761

9) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min38s960

10) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min39s046

11) #82 Gerson Campos, PRO, 1min39s069

12) #83 Gabriel Casagrande /Eduardo Pavelski, PRO, 1min39s229

13) #4 Léo Torres/ Julio Campos, PRO, 1min39s416

14) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min39s712

15) #33 Bruno Campos, AM, 1min39s824

16) #17 Walter Lester, AM, 1min40s231

17) #7 Pedro Bezerra, AM, 1min40s400

18) #31 Adriano Ramos /Caê Coelho, AM, 1min41s182

19) #37 Luis Debes, AM, 1min41s617

20) #72 Giovani Girotto, AM, 1min41s830

