GT Sprint Race: Ramalho celebra pole por apenas 0s009 sobre Camilo

A primeira etapa da temporada 2021 da GT Sprint Race começou com um show de competitividade no Velocitta. Neste sábado, foram realizados os treinos classificatórios para as duas corridas de domingo em Mogi Guaçu (SP) e a segunda qualificação foi decidida por apenas nove milésimos: melhor para Sergio Ramalho, que cravou o tempo de 1min37s827 e desbancou 'simplesmente' Thiago Camilo, um dos astros da Stock Car.

Assim, o pernambucano conquistou o direito de largar da posição de honra da corrida 2 no evento inaugural da categoria em 2021. Neste ano, um dos campeonatos mais importantes do Brasil vai para sua décima temporada, com cobertura completa do Motorsport.com. A reportagem, aliás, conversou com Ramalho, que tem seu currículo tem três disputas com stock cars: Stock Light, Pick-up Racing e Stock Jr. Além disso, grande participação na Copa Truck.

"É super animador. Um grid como o atual da Sprint faz a gente melhor, faz a gente trabalhar no limite. Para conseguir um bom resultado, realmente é preciso trabalhar duro e eu só tenho a agradecer a toda a equipe da categoria pelo suporte", afirmou Ramalho.

"A gente conseguiu, no último minuto, na última volta, essa pole, para começar o ano. É muito animador. A gente sabe que está fazendo o caminho certo no trabalho, né? Foi muito apertado e, amanhã, para quem estiver assistindo de casa, acho que vai ser muito legal."

"Com certeza, vai vir todo mundo para cima, mas estou muito tranquilo. O carro está bom, mas a gente sabe da competitividade, a gente sabe que vai ter todo mundo em cima, realmente. Vai ser um jogo de xadrez a corrida amanhã, com certeza", completou o piloto, que larga da pole position da segunda corrida deste domingo, às 12h20. Ramalho divide o carro com Eduardo Trindade, que disputa a corrida 1, às 9h. Toda a cobertura você confere no Motorsport.com.

GT Sprint Race - Velocitta - Domingo, 02 de maio, programação

09h00 - Corrida 1

12h20 – Corrida 2

