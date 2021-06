GT Sprint Race: Ramalho é o Super Pole em Interlagos; veja o grid

Já está desenhado o grid da primeira corrida, equivalente à terceira etapa do torneio da GT Sprint Race 2021, que acontece no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. Na tarde deste sábado, 26, Sérgio Ramalho, do GTSR#25, conquistou a Super Pole pela classe PRO nos classificatórios do dia, com o tempo de 1min50seg476, largando na ponta da prova que acontece a partir das 10h40 na manhã deste domingo, 27.

Na AM, a disputa do melhor tempo foi bem acirrada. Walter Lester, da GTSR#17, dominou os dois treinos oficiais e levou a primeira posição. Já Adalberto Baptista (GTSR#793), que ficou entre os oito primeiros para a Super Pole, fechou o classificatório com a pole da PROAM.

A primeira classificatória (Q1) contou com todos os carros na pista em 10 minutos. E os oito primeiros disputaram a Super Pole (Q2), definindo o grid para a primeira corrida de domingo. O resultado dela estabelece o grid da segunda prova. As corridas são às 10h40 e às 14h30.

TRANSMISSÕES - Todas as corridas da GT Sprint Race têm transmissão ao vivo para todo o país pelo YouTube do Motorsport.com e pela TV, no BandSports. Durante a semana, após cada etapa, também terão exibição no programa Acelerados (SBT), no Programa Na Faixa com National Sports Channel (COM Brasil TV). A geração de imagens é da MasterTV/Catve. A GTSR é patrocinada pela Pirelli e Militec1, têm apoio da TecPads, Fremax, Tekbond e Gold Springs.

Confira o resultado dos classificatórios:

Q1

1) #82 Gerson Campos, PRO, 1min51s225

2) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, PRO, 1min51s262

3) #11 Weldes Campos, PRO, 1min51s328

4) #9 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, PRO, 1min51seg560

5) #25 Sérgio Ramalho/ Eduardo Trindade, PRO, 1min51s620

6) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min51s972

7) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, PRO, 1min52s195

8) #04 Julio Campos /Léo Torres, PRO, 1min52s226

9) #19 Luciano Zangirolami/Nathan Brito, PRO, 1min52s455

10) #13 Rafael Dias, PROAM, 1min52s793

11) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min52s890

12) #17 Walter Lester, AM, 1min53s203

13) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, AM, 1min53s233

14) #90 José Vitte, AM, 1min53s505

15) #33 Emílio Padron, AM, 1min53s607

16) #37 Luis Debes, AM, 1min53s799

17) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min54s201

18) #161 Antonio Junqueira/Antonio Junqueira, PROAM, 1min54s659

19) #72 Giovani Girotto, AM, 1min54s679

20) #03 Pedro Ferro, PROAM, sem tempo

-

SUPER POLE – Q2

1) #25 Sérgio Ramalho/ Eduardo Trindade, PRO, 1min50s476

2) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min50s912

3) #9 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, PRO, 1min50seg917

4) #82 Gerson Campos, PRO, 1min51s021

5) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, PRO, 1min51s233

6) #04 Julio Campos /Léo Torres, PRO, 1min51s755

7) #11 Weldes Campos, PRO, 1min52s195

8) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, PRO, 2min43s319

-

Confira a programação da etapa de Interlagos - SUPER POLE:

Domingo, 27 de junho

08h10 -8h20 - Warmup

10h40 – Corrida 1

14h30 – Corrida 2

-

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)