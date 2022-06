Carregar reprodutor de áudio

Goiânia recebe, neste final de semana, a quarta etapa do calendário 2022 da GT Sprint Race. Além de contar pontos para o campeonato geral, o overall, o evento dá início ao minitorneio Special Edition, conjunto de três etapas que rendem premiação na categoria.

Correndo em casa, o piloto Rapha Teixeira tem metas bem definidas ao lado do companheiro Thiago Camilo. “Diferente do que aconteceu nas etapas anteriores, em que atuei em duas categorias no mesmo final de semana, estarei com foco total na GT Sprint Race. Quero a primeira vitória pessoal, recuperar a liderança da overall e buscar um novo título da Special Edition, agora na PRO”, conta o goiano.

Na última etapa, disputada em Interlagos, a dupla deixou de somar pontos na corrida 2 já que Thiago Camilo não pôde participar. Agora, com 86 pontos em disputa, eles querem retomar a liderança.

“Eu e o Thiago estamos com uma boa sintonia e acredito que isso vai nos trazer bons resultados, ainda mais em uma corrida em casa, que é sempre muito especial, com a chegada de novos parceiros e a torcida da família e amigos. Vamos em busca das vitórias”, comenta Rapha.

O Special Edition distribui 25 pontos ao pole e ao vencedor da corrida 3. Os vencedores das corridas 1 e 2 levam 18 pontos. O treino de classificação acontece no sábado, às 12h30, com a corrida 1 sendo disputada a partir das 16h10. No domingo, acontecem as corridas 2 e 3, às 9h40 e 14h15.

Classificação GT Sprint Race – Categoria PRO - Overall

1º - Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 115 pontos

2º - Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 110 pontos

3º - Marcelo Henriques/Alex Seid, 109

4º - Pedro Costa, 88

5º - Rafael Dias, 86

6º - Gerson Campos, 80

7º - Edgar Bueno Neto, 71

8º - Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 56

9º - César Ramos, 41

10º - Ricardo Sperafico, 33

11º - Ayrton Chorne, 30

12º - Felipe Baptista, 22

