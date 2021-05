Thiago Camilo foi o mais rápido do segundo treino da etapa do Velocitta da GT Sprint Race. Nos últimos momentos, o piloto do #21 deixou Sérgio Ramalho (#25) com a segunda posição na PRO; Francesco Franciosi (#73), na PROAM, e Bruno Campos (#33), na AM, lideraram em suas classes. Os treinos classificatórios, que definem o grid para as provas desta primeira etapa, acontecem a partir das 16 horas. As corridas serão amanhã, domingo, 02, às 8h50 e às 12 horas.

Os pilotos da GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo nacional, continuam dando show na pista ao longo deste sábado de feriado, 1º de maio. No segundo treino oficial do dia, Thiago Camilo (GTSR#21/PRO) completou os 3.430 metros de pista do Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), em 1min37s963, conquistando o melhor tempo nos minutos finais. Esse foi apenas um aperitivo para os fãs da categoria, que aguardam os treinos classificatórios, que definem os grids para as corridas desta primeira etapa, e que começam logo mais, a partir das 16 horas.

“Consegui fazer uma boa volta agora no segundo treino e trabalhando bastante no acerto do carro. É uma pista que eu gosto bastante e venci aqui ano passado pela classe PRO. Vamos ver se conseguimos repetir o desempenho na classificação e conquistar a primeira pole da temporada”, revelou Camilo.

Sérgio Ramalho, que faz dupla com Eduardo Trindade, liderou a maior parte deste segundo treino oficial da etapa: “Foram dois treinos bons e a pista é aparentemente cheia de truques. Mas achei uns caminhos que deram certo e tomara que na classificatória a gente continue mantendo o mesmo ritmo”, torce o piloto do GT SR#25.

Outro que comemorou seu desempenho neste treino foi o líder da PROAM, Francesco Franciosi, do GT SR#73: “O começo foi bem animador. O carro correspondeu bem e a gente fez os últimos ajustes. Sabemos que será dureza. Nossa classe está muito competitiva e isso nos anima. Acredito que estou bem preparado. Vamos ver como nos saímos no classificatório”, afirmou o piloto que ficou com o melhor tempo da classe, com 1min39s181.

Léo Torres, do GT SR#04, que subiu de classe em 2021 para a PRO, e divide o carro com Júlio Campos, foi outro destaque deste sábado: “Foi muito bom e gostei do meu resultado. Fiz o terceiro melhor tempo. Fiquei em segundo a maior parte do tempo, estando em primeiro em alguns momentos, mas ainda estou aprendendo com o carro. O equipamento mudou um pouco, com pneus mais lisos, bem mais gostoso de andar, mas sinto que preciso me acostumar melhor. Vamos ficar focados agora para a tomada de tempo classificatório”, ponderou o piloto que fechou seu melhor tempo em 1min38s631.

Os 29 pilotos inscritos buscarão a pole position nos dois treinos classificatórios, que começam às 16h00 e às 16h20 (10 minutos de duração cada um). A primeira etapa da GT Sprint Race terá transmissão ao vivo para todo o país pelo YouTube, nos canais Acelerados (youtube.com/acelerados) e no oficial do campeonato (youtube.com/gtsprintrace), e, na TV, pelo BandSports. As duas corridas terão suas largadas às 8h50 e 12 horas deste domingo.

Resultado do segundo treino

1) #21 Thiago Camilo /Beto Cavaleiro, PRO, 1min37s963

2) #25 Sérgio Ramalho/ Eduardo Trindade, PRO, 11, 1min38s312

3) #4 Julio Campos/ Léo Torres, PRO, 1min38s631

4) 11 Weldes Campos, PRO, 1min39s069

5) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min39s181

6) #1 Alex Seid /Marcelo Henriques, PRO, 1min39s320

7) #3 Lourenço Beirão /Pedro Ferro, PROAM, 1min39s475

8) #13 Rafael Dias, PROAM, 1min39s580

9) #82 Gerson Campos, PRO, 1min39s628

10) #83 Gabriel Casagrande /Eduardo Pavelski, PRO, 1min39s713

11) #19 Nathan Brito/ Luciano Zangirolami, PRO, 1min39s752

12) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min39s806

13) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min40s302

14) #161 Pedro Costa/ Antonio Junqueira, PROAM, 1min40s447

15) #33 Bruno Campos, AM, 1min41s056

16) #7 Pedro Bezerra, AM, 1min41s361

17) #37 Luis Debes, AM, 1min41s749

18) #31 Caê Coelho/ Adriano Ramos, AM, 1min42s669

19) #17 Walter Lester, AM, 1min43s825

20) #72 Giovani Girotto, AM, 1min44s782

