Carregar reprodutor de áudio

No último fim de semana, a GT Sprint Race realizou o terceiro evento de sua temporada 2022, com a disputa da Super Pole e de duas corridas no Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Interlagos.

O editor recomenda: GT Sprint Race: veja como foi a corrida 2 da etapa de Interlagos

Assim, muitos pontos estiveram em jogo na zona sul de São Paulo, capital paulista. Até por conta do formato da etapa, na qual o piloto que fez a pole position ganhou pontos iguais aos de uma vitória numa corrida.

Com isso, César Ramos/Edgar Bueno Neto (PRO) faturaram os 25 pontos da sessão classificatória paulistana, na qual 'Cesinha' superou Sérgio Ramalho/Luciano Zangirolami (PRO) por somente 0s028.

Já nas provas, quem brilhou foi Antônio Junqueira. O piloto da PROAM, divisão intermediária da categoria -- uma das principais do esporte a motor brasileiro --, despachou os rivais e venceu as duas disputas. Com isso, abriu vantagem na tabela, conforme se vê a seguir:

PRO

1) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 115 pontos

2) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 110 pontos

3) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 109

4) #77 Pedro Costa, 88

5) #13 Rafael Dias, 86

6) #82 Gerson Campos, 80

7) #12 Edgar Bueno Neto, 71

8) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 56

9) #12 César Ramos, 41

10) #77 Ricardo Sperafico, 33

11) #37 Ayrton Chorne, 30

12) #77 Felipe Baptista, 22

AM

1) #72 Giovani Girotto, 140 pontos

2) #08 Alexandre Kauê, 100

3) #31 Roberto Possas, 97

4) #17 Walter Lester, 93

5) #78 Leo Yoshii, 75

PROAM

1) #61 Antonio Junqueira, 123 pontos

2) #54 Diogo Moscato, 106

3) #09 Arthur Gama, 106

4) #18 Dudu Trindade, 97

5) #56 Brendon Zonta, 80

6) #79 Rafael Seibel, 77

7) #10 Adalberto Baptista, 40

8) #88 Lucas Mendes/Marco Garcia, 34

-

Calendário GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

Conheça as origens da rivalidade entre Verstappen e Leclerc

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: