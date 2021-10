O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Paraná, é uma pista desafiadora e que promete muitas emoções. Durante todo o ano, em todas as corridas da GT Sprint Race, os pilotos contaram com disputas eletrizantes, e desta vez não será diferente, ainda mais com o incremento da corrida noturna na oitava e penúltima etapa da temporada 2021. Eles estão preparados... e você?

A disputa pelo título promete seguir acirrada na reta final do campeonato. Serão quatro corridas com 125 pontos em jogo, sendo que as provas serão válidas pelas etapas oito e nove da 10ª temporada da categoria, uma das mais renomadas do Brasil.

Em Londrina, serão 25 pontos para cada corrida e, em Curitiba, o treino classificatório valerá como uma corrida, com 25 unidades para o pole. Além disso, 25 pontos para cada uma das corridas decisivas do ano.

O equilíbrio tem sido o tom do campeonato na temporada deste ano: foram nove vencedores na classe PRO, oito na classe AM e oito na classe PROAM em 17 corridas disputadas em 2021. Ou seja, quase metade dos competidores que disputam a temporada completa – campeonato overall –, seja no torneio Brasil ou no minitorneio Special Edition, - já venceu no mínimo uma prova.

Disputa acirrada pelo título

No torneio GTSR Brasil, com duas etapas a serem disputadas e um descarte obrigatório a ser computado, os líderes são todos paranaenses, da capital Curitiba. Na classe PRO, a liderança é de Julio Campos/Léo Torres, com 150 pontos.

A dupla vice-líder é Alex Seid/Marcelo Henriques, com 130 pontos. Em terceiro, Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, com 125. Na AM, o líder é Luis Debes, com 176 pontos. Em segundo, Walter Lester, com 156, e, no terceiro posto, a dupla Caê Coelho/Adriano Ramos soma 150. Na PROAM, Pedro Aizza tem 169 pontos, seguido de Francesco Franciosi, com 138, e Rafael Dias, com 132.

A dupla Campos/Torres fará o segundo contato noturno com a GT Sprint Race. Julio participou da GTSR pela primeira vez em Interlagos, na corrida com convidados, ao lado do primo Raphael Campos, na qual venceu a disputa. Léo ganhou a prova noturna de 2019 em Londrina.

“É muito legal voltar a fazer uma corrida noturna em Londrina, uma pista bem difícil e com que me identifico bastante. Então, 'bora' para lá!”, enfatizou. “Sabemos que temos o peso extra de 30 quilos - lastro de sucesso - por estarmos na liderança, o que atrapalha bastante, mas vamos confiantes. Nós chegamos liderando o campeonato e a ideia é aumentar a vantagem para a corrida final”, afirmou Julio.

“A experiência foi muito boa, adorei largar com aquele por do sol lindo de fundo”, lembra Léo. “Adoro Londrina, andei ano passado lá em uma etapa especial e fui muito bem, o carro 'casa' com o traçado. No torneio Brasil, nós temos uma boa vantagem para o segundo colocado do campeonato, mas ainda não tem nada decidido, então precisamos continuar nesse ritmo e fazendo bons pontos. Essa é a meta e vamos atrás disso!”, completou.

Luis Debes ecoou o discurso. “O objetivo é manter a liderança no campeonato da AM para ir para última etapa com um pouco mais de folga na pontuação, se possível. Quanto à prova noturna, é um desafio a mais, mas é para todo mundo, então isso não me preocupa. O que é muito bacana do formato é o apelo visual da prova, que deve ser espetacular”, disse o competidor do GTSR #37.

Pedro Aizza, do GTSR#35, não conhece o autódromo de Londrina, mas já esteve na cidade para provas de kart. “Só conheço por vídeo on board, mas tenho treinado muito o físico e em simuladores com o traçado da pista. É um desafio extra com a Corrida Noturna", ponderou.

"A categoria está muito competitiva. Tenho uma boa vantagem no overall e uma margem menor no campeonato Brasil, mas quero pontuar ao máximo para não ficar desesperado na etapa final. Quero fazer a pole e as vencer as duas corridas”, destacou o piloto de 16 anos.

No overall, com uma boa temporada, Thiago Camilo lidera a classificação do campeonato na categoria PRO, com 310 pontos conquistados. Walter Lester é o líder na AM, com 300 pontos, e Aizza na PROAM, com 356.

O calendário 2021 segue protocolo de biossegurança sanitária, com engajamento no combate ao coronavírus. Por isso, não haverá a presença de público. De todo modo, estão sendo credenciados participantes, convidados de box, imprensa e profissionais do evento, com comprovação das duas doses da vacina tomadas ou apresentação do teste RT-PCR realizado na entrada do autódromo.

Veja os horários da etapa de Londrina da GT Sprint Race 2021

Sexta-feira, 29 de outubro

08h30 às 10h30 – GT Sprint Race – Shakedown

10h35 às 11h25 – GT Sprint Race – Track walk

12h30 às 12h15 – GT Sprint Race – Treino extra

13h30 às 13h55 – Briefing presencial obrigatório

14h00 às 14h45 – Treino oficial 1 (máx. 18 voltas)

18h00 às 18h45 – Treino oficial 2 (máx. 18 voltas)

Sábado, 30 de outubro

10h00 às 10h10 – Treino classificatório – Q1

10h20 às 10h30 – Treino classificatório – Q2

11h35 às 11h30 – Ação promocional

14h00 – Corrida 1 (diurna)

14h30 às 14h50 – Pódio corrida 1

15h00 às 16h30 – Ciclismo local

16h40 às 17h40 – Ação promocional

18h00 – Corrida 2 (noturna)

22h00 – Pódio - Corrida 2 – Local a ser definido

ATENÇÃO: O horário da segunda corrida está diretamente ligado à claridade do momento e condições climáticas.

-

CLASSIFICAÇÃO DA GT SPRINT RACE NO CAMPEONATO BRASIL (APÓS OITO CORRIDAS)

PRO

1) #04 Julio Campos /Léo Torres, 150 pontos

2) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 130

3) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 125

4) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 121

5) #82 Gerson Campos, 119

6) #11 Weldes Campos, 109

6) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 105

8) #19 Nathan Brito/Luciano Zangirolami, 84

AM

1) #37 Luis Debes, 176 pontos

2) #17 Walter Lester, 156

3) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, 150

4) #72 Giovani Girotto, 70

5) #59 Danny Candia, 53

6) #33 Bruno Campos, 50

7) #33 Emilio Padron, 30

8) #12 Rafael Maeda/Marcus Índio, 28

9) #59 Oscar Bittar, 25

10) #90 José Vitte, 24

11) #07 Pedro Bezerra, 16

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 169 pontos

2) #73 Francesco Franciosi, 138

3) #13 Rafael Dias, 132

4) #03 Pedro Ferro, 122

5) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 105

6) #793 Adalberto Baptista, 97

7) #03 Lourenço Beirão, 39

8) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, 26

-

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO GERAL – OVERALL ( APÓS 17 CORRIDAS)

PRO

1) Thiago Camilo, 310

2) Alex Seid, 268

3) Nathan Brito, 254

4) Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 253

5) Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 242

6) Weldes Campos, 237

7) Gerson Campos, 227

8) Julio Campos/Léo Torres, 136

9) Marcelo Henriques, 130

10) Pedro Ferro, 122

AM

1) Walter Lester, 300 pontos

2) Giovani Girotto, 224

3) Adriano Ramos, 179

4) Luis Debes, 176

5) Caê Coelho, 136

6) Danny Candia, 113

7) Ernesto Benidez, 60

8) Bruno Campos, 50

9) Gustavo Teixeira/Roberto Possas, 50

10) Leandro Parizotto/Cassio Cortes, 48

PROAM

1) Pedro Aizza, 356 pontos

2) Francesco Franciosi, 287

3) Rafael Dias, 254

4) Pedro Costa/Antonio Junqueira, 226

5) Adalberto Baptista, 196

6) Marcus Índio, 122

7) Pedro Ferro, 122

8) Lourenço Beirão, 85

9) Raphael Teixeira, 82

10) Luis Debes, 72

-

Calendário GT Sprint Race 2021

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Lima Duarte/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#NightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

