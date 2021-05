Piloto mais jovem do grid da GT Sprint Race, com 16 anos completados em fevereiro deste ano, o curitibano Pedro Aizza volta a competir nesta semana. Entre sexta-feira e domingo (21 a 23), Aizza disputará a segunda etapa da categoria no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), local onde teve a primeira oportunidade de dirigir um carro de corrida em sua carreira.

"Volto à GT Sprint Race em uma pista pela qual tenho carinho por ser a primeira em que andei de carro, na Fórmula 3. É um autódromo que eu gosto. Uma pista muito segura, com boa área de escape. Tem a característica de ser pilotada em alta velocidade e não é tão técnica quanto a da estreia do torneio, no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP)", avalia Pedro Aizza, competidor do carro #35.

"Para quem está começando na categoria, como é o meu caso, será uma boa oportunidade para obter melhores resultados do que na estreia. Consegui memorizar bem as partes mais difíceis da pista nos treinos que fiz no simulador nas últimas semanas. Adquiri um pouco de experiência nas duas baterias do Velocitta e espero evoluir bastante, mesmo o mais novo do grid", complementa.

A programação em Goiânia começou nesta sexta, com dois “shakedowns” – treino rápido para reconhecimento de pista e últimos ajustes do carro realizados pela organização – às 8 horas e às 11h30, e um treino oficial, às 14h55. O segundo será realizado na manhã do dia seguinte, às 10h20, antes do treino classificatório, às 13h40. A primeira de três corridas será no sábado (22), às 16h20. No domingo serão realizadas as duas baterias seguintes, às 9h10 e 12h30.

O campeonato - Pedro Aizza faz sua estreia na GT Sprint Race na categoria PROAM. O piloto é o quarto colocado da classe, empatado com Rafael Dias, com ambos somando 26 pontos. O líder é Francesco Franciosi, com 40 pontos, seguido de Lourenço Beirão/Pedro Ferro, 39, e Pedro Costa/Antonio Junqueira, 37. Adalberto Baptista, 16, completa a classificação da PROAM.

Transmissão ao vivo - Todas as corridas da GT Sprint Race têm transmissão ao vivo para todo o País pelo Motorsport.com e pela TV, no BandSports. Durante a semana, após cada etapa, também terão exibição no programa Acelerados (SBT), no Programa Na Faixa com National Sports Channel (COM Brasil TV). A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

Confira o cronograma etapa de Goiânia - GT Sprint Race Special Edition:

Sexta-feira, 21 de maio

8h00 às 9h30 – Shakedown 1 (organização)

11h30 às 12h00 – Shakedown 2 (organização)

14h55 às 15h40 – Treino oficial 1



Sábado, 22 de maio

10h20 às 11h05 – Treino oficial 2

13h40 às 14h10 – Treino classificatório

16h20 – CORRIDA 1 – Placa de 5 minutos

16h27 – Largada (20min + 1 volta)

16h52 – Pódio



Domingo, 23 de maio

8h às 8h15 – Warmup

9h10 – CORRIDA 2 – Placa de 5 minutos

9h17 – Largada (20 minutos + 1 volta)

9h40 – Pódio

12h30 – CORRIDA 3

12h48 – Largada (23 minutos + 1 volta)

13h20 – Pódio



Próximas provas da GT Sprint Race em 2021

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 5 de Setembro – Curitiba/PR (#InverseRace)

Etapa 7 – 3 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (#AirportTrack)

Etapa 9 – 5 de Dezembro – Curitiba/PR (#MatchPoint)

F1 2021: Rico Penteado decifra o que deve acontecer no GP de Mônaco; veja em detalhes | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.

.