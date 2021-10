Francesco Franciosi (classe PROAM) foi o grande vencedor geral da corrida 2 da GT Sprint Race, válida pela terceira e última etapa do minitorneio Special Edition, realizada na manhã deste domingo, no estreante Autódromo Potenza, em Lima Duarte (MG).

Em prova bem disputada, ele conseguiu sua segunda vitória na competição ao completar as 10 voltas com o tempo de 23min04s, com vantagem de somente 0s2 para o segundo, Gabriel Casagrande, que venceu na PRO após largar da última posição do grid.

A definição dos campeões da Special Edition 2021 acontecerá a partir das 12h com a disputa da terceira e última corrida de Minas, com transmissão pelo YouTube do Motorsport.com e pelo canal de TV fechada BandSports.

A estreia da GT Sprint Race no mais novo circuito do país tem dado um tempero diferente à categoria. Considerado um percurso de baixa e com muitas curvas, os pilotos estão sempre mais próximos e proporcionam bons duelos ao longo da prova.

Antonio Junqueira largou na pole após Gerson Campos ter problemas com seu carro ainda na volta de apresentação e seguiu na ponta até a penúltima volta, quando acabou sendo superado por Franciosi, quinto no grid. A partir daí, o novo líder fez uma corrida mais tática e defensiva, impedindo os ataques constantes de Casagrande para garantir a segunda conquista da GT.

Feliz com a vitória na corrida 2 nas cercanias de Juiz de Fora, Franciosi destacou que a meta é somar pontos para tentar o título overall (soma dos pontos do campeonato brasileiro e do minitorneio Special Edition).

“Vamos tentar disputar o título geral na soma das duas disputas. Achei a pista muito técnica, dura e com poucos pontos de ultrapassagem. Mas, sem dúvida, divertida de correr. Agora é ver o que acontece na prova”, disse.

Casagrande, por sua vez, comemorou o primeiro lugar na PRO e elogiou o circuito. “Foi muito legal escalar e ver que seu carro está bem. Tive uma disputa limpa com todos e o Francesco está de parabéns, pois soube se defender bem na última volta. Estou feliz com a vitória na classe. Gostei muito de correr aqui, pois prefiro circuitos menores e com poucas retas. Feliz por estrear aqui com a GT e espero que todos possam conhecer esta pista”, afirmou.

Walter Lester foi o vencedor da categoria AM e décimo no geral. O piloto explicou que, depois de problemas nos treinos para se adaptar ao traçado, deu tudo certo na corrida 2. “O pessoal teve bastante trabalho para ajustar o carro para uma pista tão travada e eu não sabia o que ia acontecer. Mas deu tudo certo e, quando consegui assumir a ponta, preferi não arriscar, pois ainda temos outra prova”, ponderou.

Resultado da Corrida 2 - Special Edition

1) #73 Francesco Franciosi (PROAM), 23min04s906, 10 voltas

2) #83 Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski (PRO), a 0s213

3) #161 Antonio Junqueira (PROAM), a 1s817

4) #19 Nathan Brito (PRO), a 2s177

5) #13 Rafael Dias /Marcus Índio (PROAM), a 3s695

6) #25 Eduardo Trindade /Sergio Ramalho (PRO), a 4s022

7) #11 Weldes Campos / Cesar Ramos (PRO), a 4s791

8) #300 Alex Seid (PRO), a 5s754

9) #03 Raphael Teixeira /Thiago Camilo (PRO), a 6s131

10) #17 Walter Lester (AM), a 12s085

11) #72 Giovani Girotto (AM), a 12s463

12) #59 Ernesto Benitez /Danny Candia (AM), a 25s316

13) #37 Lourenço Beirão /Luis Debes (PROAM), a 32s100

14) #35 Pedro Aizza (PROAM), a 1min00s233

15) #82 Gerson Campos (PROAM), a 1 volta

16) #31 Roberto Possas /Gustavo Teixeira (AM), a 3 voltas

Não completou 75% da prova

17) #21 Daniel Coutinho, 4 voltas

18) #12 Rafael Maeda, AM, sem tempo

19) #793 Adalberto Baptista, PROAM, sem tempo

Grid da corrida 3

1) #19 Nathan Brito, PRO

2) #73 Francesco Franciosi, PROAM

3) #300 Alex Seid, PRO

4) #161 Pedro Costa/ Antonio Junqueira, PROAM

5) #03 Thiago Camilo/ Raphael Teixeira, PRO

6) #83 Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski, PRO

7) #35 Pedro Aizza, PROAM

8) #25 Sergio Ramalho/ Dudu Trindade, PRO

9) #82 Gerson Campos, PRO

10) #37 Lourenço Beirão/ Luis Debes, PROAM

11) #72 Giovani Girotto, AM

12) #17 Walter Lester, AM

13) #13 Rafael Dias/ Marcus Índio, PROAM

14) #21 Daniel Coutinho, PROAM

15) #59 Danny Candia/ Ernesto Benitez, AM

16) #11 Cesar Ramos/ Weldes Campos, PRO

17) #31 Gustavo Teixeira/ Roberto Possas, AM

18) #12 Rafael Maeda, AM

19) #793 Adalberto Baptista, PROAM

CLASSIFICAÇÃO SPECIAL EDITION (Após corrida 2, com os dois descartes– Etapa 3)

PRO

1) #03 Thiago Camilo, 164 pontos

2) #25 Sergio Ramalho/Dudu Trindade, 145

3) #19 Nathan Brito, 140

4) #11 Weldes Campos, 128

5) #01 Alex Seid, 124

6) #03 Pedro Ferro, 122

7) #85 Gabriel Casagrande / Eduardo Pavelski, 99

8) #82 Gerson Campos, 95

9) #37 Lourenço Beirão, 88

10) #11 Cesar Ramos, 83

11) #37 Zezinho Muggiati, 52

12) #03 Raphael Teixeira, 51

AM

1) #72 Giovani Girotto, 137 pontos

2) #17 Walter Lester, 123

3) #59 Danny Candia/Ernesto Benitez, 56

4) #4 Leandro Parizotto/Cassio Cortes, 48

5) #31 Vinny Azevedo /Luiz Arruda, 46

6) #31 Adriano Ramos, 43

7) #37 Ricardo Kabanas, 32

8) #31 Roberto Possas, 24

9) #31 Gustavo Teixeira, 24

10) #21 Cesar Fonseca/Beto Cavaleiro, 16

11) #12 Rafael Maeda, 0

12) #4 Oscar Bittar, 0

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 171 pontos

2) #73 Francesco Franciosi, 135

3) #161 Antonio Junqueira/Pedro Costa, 121

4) #13 Rafael Dias/Marcus Índio, 96

5) #793 Adalberto Baptista, 92

6) #373 Raphael Teixeira, 82

7) #373 Kleber Eletric, 60

8) #7 Daniel Correa, 49

9) #21 Daniel Coutinho, 27

10) #37 Lourenço Beirão / Luis Debes, 25

11) #373 Roberto Possas, 22

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Lima Duarte/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#SprintNightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

