O brasileiro Pipo Derani inicia este mês sua caminhada em busca do terceiro título na IMSA, principal campeonato de endurance da América do Norte. E para disputar a prova mais emblemática do calendário, as 24 Horas de Daytona, o piloto contará com um importante patrocínio e levará em seu capacete a marca do BB Americas Bank, subsidiária do Banco do Brasil nos Estados Unidos.

“Estou muito feliz em poder representar o Banco do Brasil Americas, que é uma subsidiária de um dos bancos mais fortes da história do meu país e que tem se consolidado nos últimos anos também aqui nos EUA”, comentou Derani, um dos maiores nomes do endurance na atualidade, campeão da IMSA em 2021 e 2023, tetracampeão das 12 Horas de Sebring e vencedor das 24 Horas de Daytona em 2016, em sua estreia na categoria.

“A parceria é ainda mais especial por ser em uma das provas mais importantes do automobilismo mundial e onde conquistei minha primeira vitória aqui nos EUA. Desde então, já se passaram oito anos, fui campeão duas vezes da IMSA, mas sonho em voltar ao topo também em Daytona. E será uma alegria poder levar o BB Americas comigo nesta nova tentativa. Vamos trabalhar muito por um grande resultado e dar início na busca pelo tricampeonato”, completou o brasileiro de 30 anos.

Além do apoio a Derani, o BB Americas também realizará ações durante a corrida com clientes e convidados. “É uma honra para nós apoiar o Pipo, um campeão das 24 Horas de Daytona, nesta famosa corrida", destacou Delano Valentim de Andrade, Presidente & CEO do BB Americas Bank.

"O Pipo tem um espírito vencedor e valores profundos, combinados à herança brasileira no automobilismo. Para o BB Americas, fazer parte deste evento de prestígio é uma oportunidade para oferecer aos nossos melhores clientes uma experiência única no mundo das corridas”, completou.

A 62ª edição da tradicional 24 Horas de Daytona será realizada entre os dias 27 e 28 deste mês. Mas, neste final de semana (19 a 21), os pilotos já participam de treinos e definirão no domingo o grid de largada para a corrida no traçado de 12 curvas e 3,56 milhas (aproximadamente 5,7 km).

Derani estará na categoria principal, a GTP, a bordo do #31 Whelen Engineering Cadillac V-Series.R, da equipe Action Express Racing, e dividirá a pilotagem com os pilotos Jack Aitken, britânico que disputou o GP de Sakhir de F1 em 2020 pela Williams, e Tom Blomqvist, também inglês e bastante experiente em competições automobilísticas de endurance. Ao todo são 59 carros inscritos e quase 130 pilotos.

