A temporada 2025 da IMSA terá sequência neste final de semana com mais uma prova das mais tradicionais: as 12 Horas de Sebring, corrida marcada para o Sebring International Raceway. E o brasileiro Pietro Fittipaldi parte para a disputa confiante em um bom resultado ao lado da equipe Pratt Miller, que compete na categoria LMP2 e tem, além do brasileiro, James Roe e Chris Cummings na condução de um Oreca 07-Gibson.

O trio já competiu junto nesta temporada na abertura do campeonato da IMSA, nas 24 Horas de Daytona. Na ocasião, a trinca que conta com o brasileiro vinha bem na disputa, mas um toque em um dos companheiros de Pietro impediu o carro de seguir na briga por um lugar no pódio, terminando ainda com a nona posição. Em Sebring, Fittipaldi espera brigar pelas primeiras posições no circuito localizado no estado americano da Florida.

“A temporada da IMSA chega a Sebring e estou muito empolgado. Em Daytona mostramos um bom ritmo e, até o incidente, estávamos entre os primeiros colocados. Então, a nossa expectativa para essa segunda etapa do campeonato é das mais altas e vamos brigar para estar nas primeiras posições”, disse Pietro Fittipaldi.

Os treinos para a disputa da segunda etapa da IMSA terão início na quinta-feira, com três atividades ao longo do dia. A sexta-feira é reservada para a classificação. As 12 Horas de Sebring serão realizadas no sábado, com largada marcada para 11h10, e transmissão através do YouTube para o Brasil.

