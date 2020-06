A Indy finalmente está de volta. Neste sábado aconteceu a prova inaugural da temporada 2020, no Texas Motor Speedway. E deu Scott Dixon, pentacampeão da categoria, pela 47ª ocasião na categoria, igualando AJ Foyt ao vencer uma corrida por temporada pela 18ª vez seguida. O neozelandês largou na segunda posição, superou Josef Newgarden no início para não perder mais.

Quem esteve perto de incomodar Dixon foi o sueco Felix Rosenqvist. Após a última parada nos pits, faltando 10 voltas para o fim, ele perdeu o controle de seu carro e acabou no muro, tirando a possibilidade de dobradinha de sua equipe.

Simon Pagenaud acabou na segunda posição, seguido de Newgarden, Zach Veach e Ed Carpenter, completando o top-5.

Tony Kanaan foi o 10º colocado, após ter chegado a ficar uma volta atrás do líder.

Resultado

Posição Piloto 1 Scott Dixon 2 Simon Pagenaud 3 Josef Newgarden 4 Zach Veach 5 Ed Carpenter 6 Conor Daly 7 Colton Herta 8 Ryan Hunter-Reay 9 Oliver Askew 10 Tony Kanaan 11 Charlie Kimball 12 Pato O'Ward 13 Will Power 14 Marco Andretti 15 Alexander Rossi 16 Jack Harvey 17 Graham Rahal 18 James Hinchcliffe 19 Marcus Ericsson 20 Felix Rosenqvist 21 Santino Ferrucci 22 Rinus VeeKay 23 Alex Palou

