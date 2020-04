Em meio à série de adiamentos e cancelamentos de corridas por causa da pandemia de coronavírus, a Indy anunciou parceria com a plataforma iRacing para ter suas corridas virtuais a partir do dia 28 de março. A iniciativa terá o total de seis eventos, com a participação especial de pilotos da categoria.

Cada corrida será transmitida ao vivo no site oficial da Indy, além do YouTube, Facebook, bem como o Twitch da iRacing.

Cada corrida durará aproximadamente de 90 minutos a duas horas, começando às 17h, horário de Brasília, todos os sábados até 2 de maio.

O local da primeira prova será selecionado por meio de votação popular de hoje até quinta-feira. A sequência será no Barber Motorsports Park (4 de abril), uma pista escolhida pelos pilotos (11 de abril), por sorteio (18 de abril), Circuito das Américas (25 de abril) e um circuito “dos sonhos” que não faz parte da Indy (2 de maio).

O desafio não terá um campeão geral, mas adicionará um elemento especial em que a Indy fará uma doação a uma de suas instituições parceiras.

A categoria também anunciou que a lista de inscritos da primeira corrida, juntamente com o local da prova de abertura, serão anunciados durante a próxima semana.

