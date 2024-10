A NASCAR Brasil Series realizou a primeira corrida da rodada dupla decisiva. Com direito a prorrogação, no estilo NASCAR, Cayan Chianca segurou Léo Torres e conquistou a vitória de ponta a ponta.

Na briga pelo título, Vitor Genz conseguiu superar Gabriel Casagrande pela terceira colocação já na reta de chegada, com apenas três milésimos separando os experientes pilotos.

Na categoria Challenge, Victor Andrade foi o vencedor (sétimo na geral), após a punição de Jorge Martelli ao final da corrida.

Com os resultados, Genz assumiu a liderança da tabela com 210 pontos, apenas um a mais que Casagrande e Alex Seid. Léo Reis é o terceiro, com 200. Na Challenge, Martelli segue na frente com 211 pontos, cinco a mais que Victor Andrade, restando apenas uma corrida, a ser realizada hoje, às 14h15.

A Corrida

Cayan Chianca largou bem e seguiu na liderança após o início, seguido de Léo Torres e Vitor Genz. Gabriel Casagrande avançava e nas primeiras voltas era o quinto colocado. Léo Reis, que começou na 21ª posição, era o 15º.

Com 16 minutos para o final, Giovani Girotto parou seu carro na reta principal, trazendo o safety car para a pista.

Quatro minutos depois foi dada a relargada, com Torres pressionando Chianca pela ponta. Witold Ramasauskas trouxe nova amarela na sequência, com nova presença do carro de segurança.

Na relargada, Casagrande já se aproximava de Genz, na briga pela terceira colocação, com os quatro primeiros próximos.

Na penúltima volta, Casagrande superou Genz e acidentes em pontos separados trouxeram o safety car e a prorrogação. Edson Reis e Luan Lopes se tocaram e saíram da pista na reta principal. Além disso, Brendon Zonta também escapou e bateu na barreira dos pneus.

Na relargada decisiva, Chianca conseguiu segurar Torres e venceu, enquanto Genz superava Casagrande em apenas três milésimos, conseguindo o terceiro posto. O outro piloto que concorre ao título, Léo Reis, foi o sexto colocado.

Jorge Martelli, que ficou em sexto acabou punido em 20 segundos, dando a vitória da classe Challenge para Victor Andrade.

Às 14h15 acontece a corrida decisiva do campeonato nacional de 2024.

Resultado

Pos No. Piloto Cat. Dif. 1 4 CAYAN CHIANCA(R) BRA 2 2 LEO TORRES BRA 0,157 3 46 VITOR GENZ BRA 0,541 4 83 GABRIEL CASAGRANDE /A SEID BRA 0,544 5 20 RAFA DIAS /L BEIRAO BRA 1,898 6 32 LEO REIS BRA 3,005 7 22 VICTOR ANDRADE(R) CHA 3,471 8 56 GABRYEL ROMANO(R) CHA 4,576 9 28 GUI BACKES CHA 6,646 10 63 LUIS TROMBINI(R) CHA 6,954 11 14 THIAGO LOPES CHA 7,108 12 8 DORIVALDO GONDRA JR CHA 7,480 13 39 MARCEL JORAND(R) CHA 7,527 14 91 VINNY AZEVEDO(R) /V BRITO BRA 8,436 15 78 LEO YOSHII CHA 12,615 16 87 JORGE MARTELLI CHA 22,560 17 57 FELIPE TOZZO CHA 22,688 18 1 NICK MONTEIRO(R) CHA 27,084 19 99 LUAN LOPES(R) BRA 4 Laps

Veja como foi

