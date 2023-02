Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Brasil Sprint Race 2023 terá Diogo Moscato, atual campeão do minitorneio Special Edition na classe PROAM e vice-campeão dos campeonatos Overall e Rookie Of The Year. O promissor jovem de 18 anos manterá o numeral #54 para a sua segunda temporada.

“Esse ano vamos tentar continuar com o momento que construímos ano passado. O ano trará de novidades agora que nós tornamos NASCAR Brasil, então estou muito animado com as portas que essa parceria trás, meu sonho quando pequeno sempre foi correr em uma categoria do topo automobilístico, e a NASCAR se enquadra nesse quesito muito bem”, afirma o piloto representante de Salvador (BA).

Diogo iniciou a carreira em 2019 no kartismo, no campeonato baiano e no paulista, foi campeão baiano ganhando 80% das corridas, já no paulista garantiu muitas vezes o top 5 naquele ano; em 2020, ficou com terceiro lugar nas duas competições. Em 2021, buscou os monopostos na F1600, foram quatro vitórias e pódios em quase todas as etapas, finalizando em terceiro lugar o campeonato.

Além disso, manteve participação no campeonato baiano e nordeste de kart, com o título de campeão do campeonato nordestino, finalizando terceiro lugar no baiano. Confira os locais e datas da NASCAR Brasil Sprint Race 2023:

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR

Etapa 5 – 06 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 19 de novembro – Goiânia/GO

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: com 'boom' de montadoras, F1 vive melhor fase da história?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: