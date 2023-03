NASCAR Brasil: Edson Reis faz primeiros treinos na categoria

Carregar reprodutor de áudio

O curitibano Edson Reis deu suas primeiras aceleradas no seu carro #12 durante os treinos extras integrantes da programação da primeira etapa da NASCAR Brasil Sprint Race, realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). “O carro estava bem legal, gostoso de guiar e com bom controle”, comentou.

Sobre sua primeira experiência no carro da categoria, Edson revelou suas impressões. “Estamos em um carro de turismo, mas, ao mesmo tempo, nos sentimos em um carro de fórmula, por guiar no centro do chassi. E isto é o mais legal. Eu saí com os pneus frios e o carro ficou mais arisco, dando pequenas traseiradas, mas depois veio na mão e é até fácil controlar. A pista também estava úmida. Tenho certeza de que quando tudo estiver ajeitado, vou conseguir fechar uma cronometragem bacana e brigar pelas melhores posições na minha divisão”, aposta.

Edson Reis está testando um novo lubrificante de motor da sua patrocinadora Maxon Oil, especialmente desenvolvido para carros de corrida de alto desempenho. “Durante os primeiros treinos o carro se comportou bem, com excelente desempenho em pista, e não tive problemas neste sentido, mas o resultado só vamos conseguir medir realmente ao final da etapa, quando retiraremos as amostras e testá-las. Mas acredito que teremos muito sucesso nessa empreitada”, pontua.

A programação do evento segue neste sábado com a realização dos treinos livres (às 9h e às 13 horas) e dos classificatórios (às 16h30 e às 16h50). No domingo, serão disputadas as primeiras corridas válidas para o campeonato, com largadas a partir das 9h55 e às 12h30.

