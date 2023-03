Carregar reprodutor de áudio

Brincadeiras à parte, mas com uma pitada bem grande de realidade, o piloto Henry Couto que começou a sua carreira automobilística através de um sorteio que ganhou no kart realiza o seu sonho de criança e abre a sua primeira temporada na NASCAR Brasil em Goiânia.

As publicações do piloto nas redes sociais durante a viagem a Daytona no último mês não escondem a felicidade dessa nova caminhada junto a realizadora do sonho, a Achei Pneus e agora mais do que nunca a felicidade juntamente com a ansiedade aumentaram com a estreia da NASCAR Brasil.

“Estou muito, mas muito feliz com tudo isso que venho vivendo, está sendo mágico para mim poder fazer parte deste grid tão seleto e carregando a responsabilidade dessas grandes marcas, a Achei Pneus e a Achei Mega”, destacou Henry.

O piloto sabe exatamente onde quer chegar e para isso o seu foco está totalmente ligado a palavra conhecimento...

“Quero conhecer e viver cada minuto deste final de semana para com isso ir adquirindo conhecimento do carro, da pista, da estratégia e de toda a dinâmica que acontece no final de semana".

"Com certeza entramos numa competição e vamos buscar evolução e construir um campeonato baseado na regularidade e já fazer pontos nessa etapa, afinal não é apenas uma corrida e sim um campeonato a ser disputado no longo do ano”, finalizou o piloto Achei Pneus.

As atividades oficiais de pista da NASCAR Brasil iniciam nesta sexta-feira (17) com treinos extras, no sábado (18) dois treinos livres e a classificação. As corridas 01 e 02 estão programadas para o domingo (19) às 9h55 e às 12h30 AO VIVO pelo Motorsport.com e a corrida 02 AO VIVO pelo BandSports também.

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: