A estreia do piloto paraense Roberto Possas na Nascar Brasil Sprint Race terminou antes mesmo da primeira curva do Autódromo de Goiânia. Um toque na traseira do carro tirou o representante do Pará da pista depois dele ter feito uma boa largada e conquistado seis posições.

"Eu já tinha previsto que poderia ter alguns toques na largada e procurei ser conservador. Deu certo no começo e ganhei várias posições, mas quando me aproximei da freada veio o pessoal de trás e me acertou", contou o piloto que tem em seu carro as marcas da Hong Decor, Virtus Pharma e Makelife.

Apesar da batida forte o piloto passa bem e torce para que a equipe de mecânicos recupere o carro para a corrida 2, marcada para 12h30.

