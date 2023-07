NASCAR Brasil terá Troféu Super Pole em Cascavel

No próximo final de semana, dias 30 de junho, 01 e 02 de julho, as máquinas da NASCAR Brasil Sprint Race vão invadir o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), para mais um grandioso evento da temporada: a Super Pole. Os 36 competidores que disputam o campeonato inscritos nas categorias PRO, AM e PROAM, entrarão na pista com 3.085 metros de extensão para defender suas posições com um regulamento extra para a definição do grid de largada.

Na etapa no oeste paranaense, 75 pontos estarão em jogo, sendo 25 para o classificatório e 25 para cada corrida. Os treinos classificatórios (Q1 e Q2) serão disputados no sábado (1º de julho) e terão 10 minutos cada para todos os carros na pista com troca de pilotos em dupla. A Super Pole (Q3) é destinada apenas para os seis pilotos mais rápidos dos tempos compilados e adquiridos nos treinos Q1 e Q2, em mais cinco minutos.

Da sétima posição em diante, já fica definido para formação do grid, conforme resultado após finalizar o Q1 e Q2. Para os carros com dois pilotos, será a critério da dupla quem inicia a classificação (Q1), sendo obrigatório alternar para o Q2 e para o Q3.

É neste quali que será definido o grid para a primeira corrida da quarta etapa do campeonato, que acontece no domingo, 2, e o resultado da primeira corrida será o grid da segunda corrida, sem qualquer inversão. No caso de duplas, não haverá ingerência sobre os pilotos. Portanto, fica liberado quem classifica e quem correrá em cada corrida, desde que, é claro, um dos dois pilotos tenha participação em um dos três resultados.

A Super Pole foi disputada por quatro vezes na categoria. A primeira vez em 2017, garantido por Kau Machado e na edição 2019, foi conquistada por Marcelo Henriques, ambas em Interlagos. Em 2020, a chuva forte cancelou a disputa no momento da decisão do Super Pole no circuito de Curitiba. Em 2021, foi Sérgio Ramalho e no ano passado, o Super Pole foi de Cesar Ramos.

Neste ano, o calendário conta ainda, além da Super Pole, com outras atrações especiais consagradas como a etapa Night Challenge (etapa 3); a etapa decisiva, a Match Point (8ª etapa) e o Special Edition (5ª e 6ª etapas).

A primeira corrida será domingo, 2 de julho, às 9h35, enquanto a corrida 2 terá largada a partir das 13h45. Na sexta-feira, 30 de junho, os pilotos entram na pista para um treino extra às 15h45. No sábado, acontecem dois treinos livres oficiais às 09 horas e 12h30. As duas corridas terão transmissão ao vivo no Motorsport.com.

