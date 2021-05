Miguel Paludo teve um grande susto neste sábado (29) no Velocitta. O atual campeão do campeonato Sprint da Porsche Carrera Cup teve que encarar problemas mecânicos no início do treino classificatório, recorrereu ao carro reserva, e mesmo assim conquistou a pole para a corrida 1 neste sábado.

O piloto gaúcho cravou 1min27s915, o suficiente para superar Matheus Iorio e Enzo Elias.

Rodrigo Mello foi o mais rápido da Sport e será o sétimo colocado na geral. Pela classe Trophy, Sylvio de Barros foi o mais veloz, podendo largar em 10º.

“Esse carro reserva tinha nos dado muita sorte", disse Paludo. "No ano passado precisei dele e ganhei corrida. Agora fomos capazes de colocar na pole o carro que estava parado sem ninguém andar no fim de semana. Tenho que agradecer muito a todo time técnico da Porsche Cup, essa categoria maravilhosa, pelo trabalho que fizeram para me colocar em condição de competir. O carro titular teve um problema de câmbio e agora vamos avaliar como será o restante do dia”

O Treino

Na primeira parte do treino, Werner Neugebauer foi o mais rápido, cravando 1min28s090, a melhor marca do fim de semana até então, seguido de Enzo Elias, Marçal Muller, Miguel Paludo, Matheus Iorio, Sylvio de Barros, Rodrigo Mello, Alceu Feldmann, Fran lara e Pedro Boesel.

Paludo teve um problema de vazamento de óleo e teve que utilizar o carro reserva nos 10 minutos finais para a decisão da pole. Mesmo assim, atual campeão da Sprint começou bem, com 1min27s915, pouco mais de dois décimos à frente de Elias.

Iorio superou o jovem piloto de Brasília, mas exatamente a 0s200 atrás de Paludo. E ficou assim. Mesmo com problemas no início, Paludo iguala o recorde de Ricardo Baptista, com 21 poles na carreira.

A corrida 1 da etapa do Velocitta acontece neste sábado, a partir das 13h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

Grid de Largada

Posição Piloto 1 Miguel Paludo 2 Matheus Iorio 3 Enzo Elias 4 Marçal Muller 5 Werner Neugebauer 6 Alceu Feldmann 7 Rodrigo Mello 8 Pedro Boesel 9 Fran Lara 10 Sylvio de Barros 11 R. Ziemkiewicz 12 C. Piquet 13 E.Azevedo 14 E. Khouri 15 R. Pizii 16 F. Horta 17 U. Junior 18 N. Marcondes 19 G. Frangulis 20 L. Sanchez 21 E. Menossi 22 F.Croce 23 J. Borbosa

Veja como foi o treino

PODCAST: O que a liderança inédita de Verstappen representa na F1?

Your browser does not support the audio element.