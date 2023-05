A sexta-feira (19) que abriu a programação do fim de semana da segunda etapa da temporada 2023 da Stock Series começou com uma cara bem diferente da que foi vista na rodada de abertura do campeonato em Interlagos, há quase um mês. Os ‘rookies’ foram os destaques, sobretudo no treino livre 2, que contou com a presença de todos os pilotos do grid. Mathias de Valle, estreante e piloto da W2 Racing ProGP, terminou na frente e virou 1min07s646 na sua volta mais rápida, apenas 0s001 (um milésimo) mais rápido que Arthur Gama (Garra Racing Team).

Horas antes, Gama liderou o treino livre 1, este reservado apenas para os novatos, seguido por Enzo Bedani e Felipe Barrichello Bartz, ambos da W2 Racing ProGP. A segunda sessão do dia foi equilibrada e teve os oito primeiros colocados no mesmo segundo. Além de Mathias de Valle e Arthur Gama, separados por um milésimo, o treino teve Gabriel Robe (Garra) na terceira posição. Até este fim de semana, Robe era o único piloto do grid a acelerar em Tarumã com o carro da divisão de acesso à Stock Car. Felipe Barrichello Bartz foi o quarto e Felipe Papazissis (RKL) completou a relação dos cinco primeiros.

O líder do campeonato, Zezinho Muggiati (W2 Racing ProGP), foi sexto mais rápido do dia. O paranaense vem de campanha vitoriosa em Interlagos, quando gabaritou a etapa ao marcar duas poles, três vitórias e três voltas mais rápidas.

Experiência faz a diferença

Embora novatos na Stock Series, Mathias de Valle e Arthur Gama têm um ponto em comum: os dois já guiaram antes em Tarumã, ainda que em carros de características bem distintas em relação à divisão de acesso à Stock Car.

Vice-campeão da TN PRO, categoria da Turismo Nacional no ano passado, De Valle já teve a chance de guiar no tradicional circuito em Viamão (RS) pelo Turismo 1.4. Já o gaúcho Arthur Gama compete na pista desde que iniciou sua carreira, andando em carros de turismo e também na GT Sprint Race (hoje NASCAR Brasil).

“O dia para nós foi muito bom. Tenho conseguido evoluir o carro com a ajuda da equipe, e aí fizemos dois treinos positivos, com quarto lugar entre os ‘rookies’ pela manhã e depois a liderança geral. Já tinha corrido aqui antes, no Turismo 1.4, no fim do ano. Fiz três provas, e isso me ajudou, mesmo sendo com carros diferentes, porque acabei tendo a chance de conhecer bem a pista e pude colocar tudo isso em prática aqui hoje”, disse o paulista radicado em Goiânia.

Arthur Gama, que foi um dos destaques em Interlagos com dois terceiros lugares no geral e duas vitórias entre os rookies, também se mostrou feliz com o dia de trabalho em Tarumã. “A experiência que tenho na pista me ajudou bastante na adaptação. Consegui tirar tudo da pista, em termos de conhecimento, e agora é melhorar o carro para a sequência da etapa”, declarou o piloto da equipe gaúcha Garra Racing Team.

Fim de semana de muita velocidade

O sábado da Stock Series será cheio, com mais um treino, às 8h35, a sessão classificatória — que define a pole position das corridas 1 e 2 —, com início previsto para 12h30, e a primeira corrida do fim de semana, com início às 14h20 e duração de 25 minutos mais uma volta.

A manhã de domingo prevê as outras duas provas da etapa, na sequência. A Corrida 2 acontece às 9h15, com 20 minutos mais uma volta. Logo depois, com a inversão do grid, será realizada a última disputa da rodada a partir de 9h55, com duração de 25 minutos mais uma volta.

Stock Series, etapa 2, Tarumã

Treino livre 1 (Novatos)

1º - Arthur Gama (Garra Racing Team), 1min07s836

2º - Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), 1min08s135

3º - Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP), 1min08s200

4º - Mathias de Valle (W2 Racing ProGP), 1min08s521

5º - Bruna Tomaselli (Garra Racing Team), 1min08s545

6º - Hugo Cibien (W2 Racing ProGP), 1min08s649

7º - Vinícius Papareli (RTR Sport Team), 1min09s661

8º - Kaká Magno (RTR Sport Team), 1min15s102

Treino livre 2

1º - Mathias de Valle (W2 Racing ProGP), 1min07s646

2º - Arthur Gama (Garra Racing Team), 1min07s647

3º - Gabriel Robe (Garra Racing Team), 1min07s786

4º - Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP), 1min07s839

5º - Felipe Papazissis (L3 Motorsports), 1min08s024

6º - Zezinho Muggiati (W2 Racing ProGP), 1min08s215

7º - Bruna Tomaselli (Garra Racing Team), 1min08s250

8º - Vinícius Papareli (RTR Sport Team), 1min08s367

9º - Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), 1min08s692

10º - Hugo Cibien (W2 Racing ProGP), 1min08s707

11º - Pietro Rimbano (RKL Competições), 1min08s876

12º - Kaká Magno (RTR Sport Team), 1min13s942

