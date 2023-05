Stock Car: Casagrande vai ao pódio em Tarumã e segue vice-líder

Gabriel Casagrande alcançou mais um pódio na Stock Car ao terminar na terceira colocação a primeira corrida da terceira etapa da temporada 2023, disputada neste domingo no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão (RS). Largando na quinta colocação, o piloto da AMattheis Vogel teve paciência no início da corrida e avançou após as paradas nos boxes, garantindo o terceiro lugar ao final dos 30 minutos de disputa.

O resultado, aliado ao 12º lugar na corrida 2, ajudou o dono do Chevrolet Cruze número 83 a manter a vice-liderança do campeonato, aparecendo apenas dois pontos do líder na classificação. Casagrande exaltou o trabalho da equipe comandada por Mauro Vogel e classificou o final de semana no veloz circuito gaúcho como positivo no que chamou de “corridas mais difíceis da vida”.

“Final de semana muito positivo, tendo em vista que a gente já tinha o lastro do sucesso, e vamos continuar com ele, graças a Deus, pois significa que estamos entre os líderes do campeonato. Estou contente com o desempenho. Faltava um pouco para alcançar os dois primeiros, mas salvamos um pódio. Essas foram duas das corridas mais difíceis da minha vida, com o carro um pouco desequilibrado”, disse Casagrande.

“Mas a gente fez nosso trabalho, defender as posições, ultrapassar quem a gente precisava. Um excelente trabalho no pit stop nas duas corridas. Vamos seguir nessa mesma toada. Faltam nove etapas, vamos seguir com esse pensamento para, quem sabe, chegar no final do ano disputando o título”, seguiu Casagrande.

Casagrande agora volta o foco para a próxima etapa, em Cascavel, etapa que considera “da casa”. O piloto destacou o trabalho para que a pista no oeste paranaense pudesse voltar a receber a mais importante categoria do esporte a motor nacional, e lembrou que terá a família e amigos vendo de perto a rodada dupla.

“É legal correr em Cascavel, agora que a gente sabe que a pista está recapeada. Foi um esforço da prefeitura para fazer com que a Stock Car pudesse voltar para lá. Estou contente de voltar para lá, que é perto da minha terra, receber amigos e família. Torcer para que a gente tenha um final de semana com clima bonito, para que a gente possa dar um espetáculo na pista, e que tudo ocorra bem para que a gente siga na parte de cima do campeonato”, completa Casagrande.

A etapa de Cascavel da Stock Car será disputada no Autódromo Zilmar Beux no dia 18 de junho.

